Påsken er her (i hvert fall nesten), og vi har vært heldige og fått inn en drøss av kule mobiler å dele ut til heldige lesere.

Foto: Huawei

Nå har du sjansen til å vinne Huaweis lekre flaggskipmobil, Huawei P10. Vi fikk prøve den nye mobilen for første gang for omtrent en måned siden, og hadde ikke mye å klage på. Den har rett og slett det meste du kan forvente av en ny mobil, med en god prosessor, imponerende kamera og en hjemknapp som faktisk byr på et par nye triks.

Vi ga Huawei P10 8,5/10 og skrev at den "byr på en kombinasjon av ytelse, størrelse og funksjoner som er midt i blinken."

Premien har en verdi på rundt 6000 kroner, og er levert av Huawei.

Vi håper du har en fortreffelig påske og ønsker lykke til med spørsmålene! Og ikke glem å kom tilbake til Tek.no i løpet av påsken for flere konkurranser og nyheter.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i morgen. Vinnerne av lukene blir publisert rett etter påsken. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.