Denne påsken deler vi ut mobiltelefoner til heldige vinnere, og i denne konkurransen gjør vi en litt annerledes vri. Her skal vi nemlig kåre to vinnere, og blir du en av de heldige er det en Motorola Moto G5 Plus som kan bli din.

To Moto G5 Plus skal deles ut i denne konkurransen. Kameraet i denne telefonen kan være ett av de aller beste i sin prisklasse.

I fjor gjorde Moto G4 Plus omtrent rent bord blant de rimelige mobiltelefonene på markedet. Dette året har Moto skrudd opp både spesifikasjoner og pris en del, og forsynt G5 Plus med et kamera som i hvert fall på papiret har mye til felles med det du kan finne i Samsungs Galaxy S7.

I tillegg er det som vanlig så godt som ren Android som gjelder for disse telefonene. Her slipper du å vasse gjennom haugevis av produsentprogramvare hvis du ikke vil. Med en bakside i metall og flere designdetaljer enn fjorårets plastplate har dette blitt en telefon som kanskje kan kjempe mot mange vesentlig dyrere og på papiret kvassere toppmodeller.

Et skikkelig svar på om den kan det får ikke vi gitt før testen er publisert om noen dager. Men hvis du er heldig kan du altså finne ut akkurat hvor god G5 Plus er selv, og helt uten å betale for det. Svar på de tre spørsmålene under for å bli med i trekningen.

Sitter du fast?

Ta en titt på Moto G5 Plus-sniktitten her »

Telefonene har en verdi på 2800 kroner stykket, og leveres av Motorola.

Vi håper du har en fortreffelig påske og ønsker lykke til med spørsmålene! Og ikke glem å kom tilbake til Tek.no i løpet av påsken for flere konkurranser og nyheter.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 onsdag til 23.59 torsdag. Vinnerne av lukene blir publisert rett etter påsken. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.