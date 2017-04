Denne påsken deler vi ut mobiltelefoner fra øverste hylle. Og nå er turen kommet til Sony og deres Xperia XZs. Dette er en oppdatert utgave av Xperia XZ som kom i fjor høst.

Sonys XZs har like god brukeropplevelse og er like vanntett som originalen. Men kameraet er unikt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.n

Den store nyheten i XZs er at kameraet har påmontert lagring, og dermed kan jobbe ekstremt raskt med store mengder data. Det har Sony utnyttet til å legge inn en funksjon som kan filme med inntil 960 bilder i sekundet. Resultatet blir seks sekunder lange sekvenser i ekstrem saktefilm. Selve opptaket pågår i svært kort tid, så her må du være treffsikker. Du trenger også mye lys for å slippe støy i bildene, men treffer du med både lys og saktefilmfunksjon har du video ingen annen telefon på markedet kan lage.

Det er også svært gøy å forsøke å fange ulike hendelser med løsningen. En kjapp avtrekksfinger er en fordel, men det er ikke umulig å treffe, så øvelse gjør mester.

Utover det har Xperia XZs det samme vanntette ytret som sin forgjenger, stereohøyttalere og en flott skjerm hører til. Går du tom for plass kan du sette inn minnekort.

Les testen av Sony Xperia XZs her »

NB! Telefonen har vært åpnet og i bruk av redaksjonen én dag. Den leveres med full garanti fra Sony, og litt ekstra innhold fra selskapets samarbeid med Alan Walker.

Verdien på premien er 5300 kroner, og den leveres av Sony.

Vi håper du har en fortreffelig påske og ønsker lykke til med spørsmålene! Og ikke glem å kom tilbake til Tek.no i løpet av påsken for flere konkurranser og nyheter.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i morgen. Vinnerne av lukene blir publisert rett etter påsken. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.