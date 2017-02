Komplett: Surface Book til Norge 3. mars

Microsoft Surface Book har eksistert i over et år allerede, uten at vi har hatt tilgang til den her på berget. Nå ser det imidlertid ut til at det snart blir vår tur.

I helgen snappet nemlig IT-avisen.no opp en annonse for Surface Book på Komplett.nos nettsider hvor det ble åpnet for forhåndsbestilling av maskinen, med lanseringsdato 3. mars. Annonsesiden ble imidlertid raskt trukket tilbake og er i skrivende stund utilgjengelig.

Her er annonsen IT-avisen snappet opp hos Komplett.no i helgen. Nettbutikken har siden fjernet den. Foto: Skjermdump: Komplett.no/ IT-avisen.

Bekrefter annonseglippen

Kommunikasjonsansvarlig i Komplett, Ingebjørg Tollnes bekrefter til Tek.no at de la ut annonsen for tidlig og at den derfor ble fjernet igjen. Tollnes ønsket ikke å bekrefte lanseringsdatoen eller annen informasjon som lå ute på nettbutikken.

Kilder tett på Microsoft har tidligere hevdet overfor Tek.no at Surface Book ville lanseres i Norge i løpet av januar/februar i år.

Når vi tar kontakt med Microsoft for en kommentar til Kompletts annonserte Norgeslansering 3. mars møter vi imidlertid et selskap som fortsatt ikke har noe offisielt å dele med oss.

Christian Almskog, direktør for Windows og Surface-produktene har følgende kommentar:

– Vi har ikke noe nytt å tilføye. Vi kommer tilbake til lanseringsdato så fort dette er bekreftet.

En etterlengtet maskin

Book har lufteriller langs skjermen for å holde seg kjølig. Performance-modellen har også senket tastaturet bittelitt for å unngå at det dunker borti skjermpanelet. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Veggen til Microsoft Norge på Facebook renner over av utålmodige spørsmål om maskinen, så det ser ut til å være en viss etterspørsel i markedet.

Microsoft Surface Book er en 2-i-1-PC med avtagbar skjerm. Den har en 13,5 tommer stor skjerm med 3:2-format og 3000x2000 som oppløsning.

Den 13,5 tommer store skjermen er avtagbar, om du skulle ønske å bruke den som nettbrett. Foto: Stein Jarle Olsen/Tek.no

Maskinen fås med en Intel Core i5-6300U- eller en Core i7-6600U-prosessor, 8 eller 16 GB RAM, opptil 1 TB SSD-lagring og i den såkalte Performance Base-modellen kan du også få opptil Geforce GTX 965M-grafikk.

Maskinen veier 1,51 kilo i basisutgaven, mens Performance Base-modellen veier inn på 1,67 kg. Batteritiden skal være opptil 12 timer på førstnevnte, mens sistnevnte skal holde ut i elleville 16 timer. Om du kobler fra skjermen skal den holde i cirka 3 timer i tablet-modus.

Prismessig er også Surface Book absolutt i premium-segmentet, med en startpris på 1499 dollar, altså det samme som en ny Macbook Pro uten Touch Bar, for å gi et eksempel som kan oversettes til norsk pris. I Norge koster MacBook-en 15990,-.

Performance Base-modellen koster på sin side fra 2399 til 3299 dollar.

Microsoft, kan dere være så snille å få denne i handelen i Norge?

(Kilde: IT-avisen)