Massedød for Kompletts «Pick-up-points»

Mange Komplett-kunder har nok på et eller annet tidspunkt hørt om eller benyttet seg av nettbutikkens fysiske «Pick-up-points» hvor du siden 2009 har kunnet hente varer eller levere inn returer.

Den siste tiden har de imidlertid forsvunnet, én etter én, og nå står kun Rådhusplassen i Oslo og Kompletts lager på Kullerød i Sandefjord oppført som mulige pick-up-points.

Kompletts pick-up-points har tidligere vært lokalisert i en rekke norske byer og tettsteder, blant annet i Bergen, Trondheim, Stavanger og på Lørenskog. Når vi tar kontakt med Kommunikasjonsrådgiver i Komplett, Ingebjørg Tollnes har hun følgende forklaring på trenden med færre utleveringssteder:

Ingebjørg Tollnes, kommunikasjonsrådgiver, Komplett.no. Foto: Eirik Helland Urke, TU.no

– Det er riktig at vi har avviklet flere av våre hentepunkter i Norge de siste årene. Vi ser at vi er godt dekket opp med gode leveringsalternativer som gjør at behovet for egne pick-up-points i de aktuelle byene har blitt mindre, skriver Tollnes.

Ikke planer om flere pick-up-points

Hun peker videre på at de aller fleste har en Postnord-filial i nærheten, men også på at flere kunder enn tidligere nå benytter seg av hjemlevering på døren.

Tollnes bekrefter at Komplett ikke har planer om flere pick-up-points, men hun kan i alle fall inntil videre berolige brukere av utleveringsstedet i Oslo sentrum:

– I Oslo har vi en «Retail Store» med showroom sammen med utleveringsstedet. Der har vi stor aktivitet og ønsker å beholde det.

NetOnNet satser på lagerbutikker

For noen måneder siden ble det klart at konkurrenten NetOnNet, etter å i fjor ha svelget varehusgiganten Siba, åpner flere lagerbutikker i Norge. Tollnes avviser imidlertid at endringene NetOnNet gjør har hatt innvirkning på deres beslutning om å avvikle flere av sine pick-up-points.

– Våre pick-up-points har vært rene utleveringssteder. Vi har ikke hatt noe utsalg fra disse, avslutter hun.

Vi kåret Norges billigste nettbutikk høsten 2016:

Der vant Proshop og NetOnNet priser for sine priser »