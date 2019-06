KOMMENTAR: Derfor er det mer grunn til å stole på Apple når de snakker om sikkerhet, enn Facebook og Google

SAN JOSE (TEK) Apple lanserte en hel haug ny programvare under WWDC i kveld, og flere av punktene som fikk størst applaus hadde med sikkerhet å gjøre. Det store engasjementet rundt «kjedelig» tematikk, som personvern og sikkerhet, antyder at publikum er klare for mer av dette.

Onde tunger vil kanskje si at et klappende publikum bestående av Apple-utviklere er ekstra klare for det, og det er vanskelig å se bort fra det poenget også.

Men idéene som ble presentert var likevel meget gode. Som «Logg inn med Apple»-knappen som kan erstatte Facebook- og Google-knappene når du bruker en Mac eller en iPhone. Her slipper du å bruke kontoer som er laget spesifikt for å spore deg. Ikke bare det, men du kan også velge å ikke dele noe som helst om deg med tjenesten du logger inn på - i så fall registrerer Apple en ny konto for deg med en bruk-og-kast-adresse.

Kan gå fra «umulig» til mulig

Slike idéer er gull verdt for mulighetene til å faktisk beholde litt anonymitet i en nesten 100 prosent nettsporet verden.

For i 2019 består nettet i stor grad av selskaper som Facebook og Google. De sikkerhetssalatene Facebook ikke har tråkket i er knapt verdt å snakke om. Og det kan virke mer som flaks enn som peiling at det har gått bra med Google ettersom vi nylig fikk vite at giganten lagret passord i klartekst i flere år.

Det er noe man bare ikke gjør, uansett hvor stor man er. Og siden disse selskapene er nær umulige å unngå er det kun noen relativt få mennesker som er svært opptatt av personvernet sitt som faktisk gjennomfører tiltak for å ta vare på det.

Disse tiltakene må også være ganske omfattende, og det begrenser mulighetene du har i møte med ny teknologi.

Apple er ikke bygget rundt datasamling

Apple har på sin side hatt et par blundere de også. Så som da de lagret posisjonsdata i en fil på iPhonen som ingen helt forsto hvorfor lå der. Eller da det viste seg at passordløse gjestekontoer hadde langt mer tilgang i MacOS enn man trodde.

Men det er et viktig skille mellom Apple og de andre store tjenesteselskapene. Både Facebook og Google lever av gratis tjenester. De tar betalt for å vite hvem du er og å peke riktig annonse i din retning. Hvis du ikke har skrudd av alt av personliggjøring er det aldri tilfeldig hvorfor du ser det du ser på tjenestene.

Google og Facebook samler på data om deg, og de er for det meste åpne om at de gjør det. Hadde de bare ikke vært så slurvete hadde det kanskje ikke gjort så mye.

Men det er her kimen til ekstra tiltro til Apple kommer. De lever ikke av å selge data om deg. I hvert fall ikke ennå. De lever i hovedsak av å selge deg dyr elektronikk, og av å være mellommenn i salg av programvare, smurfebær og abonnementer.

Tjenestene lages for å spore minst mulig

I de fleste sammenhenger påpeker de hvor mye de nettopp ikke ønsker å vite ting om deg. Så som at to søk etter hverandre fra Apple Maps skal være umulig for selskapet å identifisere som samme bruker.

Og så lenge de ikke pyntes med slurvefeil er de i utgangspunktet laget for å ikke spore. Faren for at data havner på avveie blir dermed langt mindre, selv om det skulle skje slurv i utviklingen.

Kan trygge slurvete IoT-dingser også

Det var ikke bare loginløsningen Apple presenterte på mandag som var smart. Det samme var «HomeKit» i rutere. Denne funksjonen dukker opp blant annet i utstyr fra Linksys, og betyr for eksempel at tilkoblede dingser mures inne i sine egne soner på nettet ditt, der de ikke får lov til å snakke med annet enn tjenesten de hører til.

Med andre ord kan det i teorien være det samme hvor dårlig sikkerhet som er bygget inn fra produsentens side. Så lenge IoT-dingsen ikke får gjøre som den vil på resten av nettverket ditt, eller nås av enheter rundt seg, skulle store deler av faren ved dårlig IoT-sikkerhet være eliminert.

I samme løsning lå muligheten for å behandle og lagre video fra overvåkingskamera lokalt, fremfor å laste opp til en kostbar og dårlig sikret nettsky.

Gjør det enklere å låse tapt utstyr

Og når vi snakker om sikkerhet er det umulig å komme utenom nye FindMy som nesten er science fiction-aktig i måten den er gjennomført. For Macer og annet deaktivert utstyr kan likevel sende fra seg små Bluetooth-ping til utstyr i nærheten. Disse er hørbare for enheter rundt selv om Macen selv ikke har nett.

Dermed sendes maskinidentifikatoren inn og er sporbar for deg som eier den via eventuelle Apple-dingser som måtte være rundt den. I samme funksjon ligger muligheten til å låse ned Macen fullstendig, slik at du hverken kan komme deg inn på den eller reinstallere den uten å ha tilgang på eierens iCloud.

Det er et lite paradoks at denne funksjonen er laget for å gi bedre personvern ved at risikoen om du mister maskinen din synker. Men samtidig er det en funksjon som er laget for å spore identifisert maskinvare via andre menneskers datamaskiner og nettverk. Dermed er den også iboende mer sårbar for sporing eller sikkerhetshull enn tjenestene som spesifikt er bygget rundt ønsket om å ikke spore.

Det er uansett grunn til å juble i disse dager, når også Google bruker mesteparten av sine konferanser til å snakke personvern og databehandling rett på enhetene fremfor i skyen.

Grunnleggende sett er Google og Facebook lagt opp for å tjene penger på brukerdata. Det gjør du ikke uten at det oppstår press rundt personvernet. Gitt prisene på maskinvare henter Apple pengene sine helt andre steder.

Google og Facebook er bukkene som prøver å si at de ikke lenger liker havre, mens Apple er bukken som for lengst har funnet en bedre kilde til mat.

Reise og opphold i forbindelse med turen til San Jose er betalt av Tek.no.