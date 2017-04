Brennende interessert i alt som innehar prosesseringsevne eller en kodesnutt, og fungerer på jevnlig basis som fredsmekler og kommunikatør mellom dingser av ymse operativsystem og herkomst. Torstein startet som frilanser for Teknofil.no i 2013, og ble med på flyttelasset da Teknisk Ukeblad kjøpte Mediehuset Tek i 2015. Ved siden av jevnlig drodling på tester og guider, er han om ikke lenge ferdig med en bachelor i Medievitenskap ved Universitet i Oslo (UiO), og sitter i Instituttstyret ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK).

En av de beste mobilene i fjor høst var Google Pixel. Den hadde alt du kunne be om i en toppmodell, og spesielt fikk den mye skryt for kameraet, som knivet om førsteplassen mot Samsung Galaxy S7 Edge. Selv nå, et halv år senere, fremstår det som et fremragende mobilkjøp. Altså, hvis du kunne kjøpt den, da…

Google Pixel, og storebroren Pixel XL, har nemlig helt fra lanseringsdagen vært tilnærmet umulig å få tak i. Selv vårt testeksemplar var vi nødt til å kjøpe selv i London, da våre Google-kontakter i Norge rett og slett ikke hadde en tilgjengelig låne-enhet.

Men hvordan det ha seg at Google lanserte en knallgod mobiltelefon, som tilsynelatende høstet lovord fra både inn- og utland, som du i praksis ikke får lov til å kjøpe? Var det slik de ville ha det? Virkelig?

Som forduftet fra jordens overflate

Det var med nød og neppe denne Pixel XL-telefonen havnet hos oss. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det samme spørsmålet har utallige andre teknologiredaksjoner verden over stilt seg det siste halvåret, men ingen finner noen spesielt gode svar.

Men for å ta det hele fra starten: Google ønsket å ha kontroll over både maskin- og programvaren i produktene sine. At dette kan være lukrativt er en svært dårlig skjult hemmelighet, noe spesielt Apple har forstått.

Tendensen ser vi også når både Samsung og Huawei ønsker å utvikle sine egne brikkesett, og det var en helt naturlig utvikling – og noe mange hadde spådd lenge – at Google også ville være med på moroa.

Det mange derimot ikke spådde var hvordan denne kapitalistiske solskinnshistorien skulle ende. Det kunne fort endt i glade dager, kunder med nye, kule telefoner og en overlykkelig økonomiavdeling i Mountain View, Googles hovedkvarter. Slik skulle det imidlertid ikke gå – for hvor er egentlig Pixel og Pixel XL?

Sårbar telefon – nærmer seg irrelevans

For det er noe med det at om du først skal lansere en mobil du vet millioner av kunder verden over kunne pantsatt både kona og begge nyrene for, så må du også greie å levere den.

Det vet sannsyligvis Google veldig godt, uten at de har gjort spesielt mye for å avhjelpe situasjonen. Heldigvis for oss har ikke Pixel-serien like stor oppslutning eller historisk fotfeste hverken i Norge eller andre land som for eksempel Apples iPhone-serie eller Samsungs Galaxy S-modeller.

Det er nemlig liten tvil om at et feiltrinn av dimensjonene Google har gjort her ville hatt mye større konsekvenser om for eksempel Apple ikke greide å levere telefoner et halvt år etter lansering. Om du ikke har hørt spesielt mye om dette før er det nok nettopp fordi Pixel er ung, ukjent og dermed heller ikke like ettertraktet. Og sårbar.

Nesten uansett hvilken versjon du ønsker deg av Pixel skal du slite å med å skaffe deg den. Foto: Google

Nå er det gått såpass lang tid siden lansering at både Pixel og Pixel XL nærmest nærmer seg irrelevans på mobilmarkedet, sett i lys av den siste tidens storlanseringer fra blant annet LG og Samsung.

I sitt eget hjemland, USA, har telefonen tidvis vært tilgjengelig – men med svært lang ventetid. Stort sett har leveringstiden ligget på godt over én måned, og som PhoneArena godt poengterer: hvem ønsker egentlig å vente så lenge på en telefon når de kan knabbe en ny iPhone fra kiosken på hjørnet?

Også The Verge har klaget sine sorger gjennom eteren, og i likhet med både oss og alle andre lurer de på hva som egentlig er problemet. Da de kontaktet Google, fikk de rett og slett svar om at etterspørselen hadde overgått forventningene til selskapet.

Pixel er lekker og spesiell. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Sant nok, så var kanskje ikke valget av HTC som sammensetter av selve maskinvaren det heldigste valget. Selskapet er ikke akkurat kjent for enorme salgstall selv, og sammenlignet med kinesiske Foxconn, der for eksempel Apple får laget sine telefoner, har de trolig også langt mindre erfaring med denne typen produksjon.

Men at Google ikke forventet høy etterspørsel etter sin egen telefon, med det de selv påstår er markedets beste kamera? Glemte selskapet at de faktisk lager verdens mest utbredte operativsystem da de vedtok produksjonsplanene for Pixel? Og om det så skulle være problemer med etterspørselen: burde ikke dette være mulig å fikse i løpet av det som er godt over et halvt år?

Hva med å gi Huawei og LG en ny sjanse?

Huawei greide faktisk å produsere en god Google-mobil. Her Nexus 6P, Pixels forgjenger. Foto: Espen Irwing Swang, Tek.no

Det er mange spørsmål man kan stille når situasjonen først er som den er. Det vi vet er at Google med Pixel og Pixel XL skrotet samarbeidet de hadde hatt med Huawei og LG, og la hele Nexus-serien sin på hylla. Kanskje vil det vise seg å være en god idé når andre generasjon lanseres og Google får orden i sysakene. Kanskje vil de igjen få problemer.

Dette kan vi ikke vite noe om, men det vi derimot vet inderlig godt er at de ettertraktede Google-telefonen var fryktelig mye mer tilgjengelige da erfarne telefonprodusenter hadde kontrollen. Og at Googles forsøk på å gjøre det samme må sies å kunne være under enhver kritikk.

Kjære Google: kanskje LG og Huawei skal få en ny sjanse? For det dere holder med på nå, ja, det er enkelt og greit skuffende.

NB: Vi har nådd ut til Google for en kommentar, og vil oppdatere saken med informasjon så snart vi vet mer.

