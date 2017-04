Hver måned kårer vi månedens beste mobilabonnementer her på Tek.no. Det er vanligvis en rimelig vanskelig oppgave, hvor vi må grave oss dypt ned i de ulike operatørenes priser og betingelser før vi kommer frem til en vinner i hver kategori.

Denne måneden er det ekstra vanskelig. 15. juni trer nemlig nye EU-regler i kraft, som gjør at operatørene ikke lenger får lov til å ta ekstra betalt for bruk av mobilen i EU - altså skal du kunne ringe, surfe og sende tekstmeldinger til norske priser også om du er i et EU-land.

Må sette opp prisene

Telia og Telenor var såpass forutseende at de inkluderte dette i sine abonnement allerede i fjor, og har dermed ikke kommet i den omdømmeknipen som noen av de andre operatørene nå er i. Det virket nemlig ikke å bli spesielt godt mottatt verken av Ice- eller Hello-kundene da de respektive operatørene nylig innførte fri dataroaming i EU, men samtidig satte opp prisen på sine abonnementer med 30-50 prosent.

Resten av operatørene er nemlig også tvunget til å gjøre dette innen fristen, og det betyr at det ligger an til store endringer i mobilmarkedet den neste tiden. Det føles dermed ikke riktig å kåre noen vinner akkurat nå.

Vi vil heller oppfordre deg som mobilkunde til å ha bittelitt is i magen fremover, eventuelt velge et abonnement som allerede har dataroaming i EU inkludert, for på den måten å unngå ubehagelige overraskelser. Det er for eksempel vanskelig ikke å anbefale Telios 5 GB+EU-abonnement til 258 kroner i måneden når nærmeste konkurrent koster 40 kroner mer.

Det vi derimot vil presentere denne måneden, er vår ønskeliste til mobiloperatørene. Enkelte av dem har nemlig spurt oss direkte om hva som skal til for at nettopp de skal vinne våre tester, og heller enn å gi dem det enkeltvis ønsker vi heller å komme med våre generelle betraktninger om betingelsene norske mobiloperatører har i dag.

Det meste vi har å innvende handler rett og slett om forutsigbarhet for kunden. Vi gjetter at mange kunder har sett med vantro på mobilregningen minst én gang fordi de ikke har vært oppmerksomme på at de har gått over datakvota eller uheldigvis har hatt dataroaming aktivert i et land hvor roaming fortsatt er kostbart.

Usikker på hva som er det beste abonnementet for deg? Sjekk vår mobilkalkulator

Vår ønskeliste

1. Overforbruk: Slutt med kundefellene

Såkalt «overforbruk» av data er sannsynligvis en av mobilselskapenes største melkekuer. En gigabyte ekstra trafikk i mobilnettet deres koster sannsynligvis det samme enten den er innafor abonnementskvota di eller ei, og likevel tar enkelte betalt som om de fyrte med bensin for å holde strømnettet gående.

Her er nok Telenor verstingen. De tar seg først og fremst godt betalt for selve mobilabonnementene, men om du skulle være så uheldig å bruke mer data enn du har inkludert, begynner taksameteret i tillegg å tikke. Og det tikker fort. Hele fem kroner per megabyte tar Telenor for denne overtredelsen. De unnskylder seg med en makspris på 399 kroner i måneden for data, men vi ser for oss at 200 kroner for å oppdatere en app på 40 MB er særdeles sure penger å betale for en uheldig kunde.

Det er litt som om vi skulle kjørt taxi i 150 meter og blitt avkrevd 400 kroner, bare fordi det sto med liten skrift på siden av bilen. Det hjelper liksom ikke at vi kunne ha kjørt ti ganger så langt for samme pris, og 0,99, 1,49 eller 1,99 per megabyte, som andre operatører krever, er heller ikke enormt mye bedre.

Det er tross alt ikke mer enn mellom 200 og 400 megabyte før du når maksprisen, og som en salgssjef i en norsk mobiloperatør skrev til oss nylig: «Kundene opplever makspris som noe negativt, og de klager som oftest når de blir fakturert for dette». Ikke overraskende, spør du oss, og heller ikke overraskende at denne mobiloperatøren jobber med å fjerne hele overforbruksfaktureringen.

Til Telenors forsvar skal det sies at de virker å være rimelig flinke til å varsle kundene når maksgrensa nærmer seg, men særlig om vi ser på hovedkonkurrenten Telia er det enorm forskjell på hvordan de håndterer overforbruk. Telia har nemlig kopiert Ice-løsningen vi har vært så begeistret for i test etter test de siste månedene, nemlig at de ikke tar betalt for løpende overforbruk i det hele tatt, men heller struper hastigheten med en gang du når grensen i abonnementet ditt.

Da blir det opp til kunden å velge om han vil betale for full fart en stund til eller ta til takke med sirupshastigheten 64 kbit/sek. Vi vet imidlertid at dette er en løsning som for flere operatører ikke er teknisk mulig å innføre per dags dato, men for dem kommer vi uansett til neste punkt på listen.

Den beste løsningen så lenge dataforbruk ikke er ubegrenset for alle, er etter vår mening å ikke fakturere kundene ekstra for overforbruk, men heller strupe hastigheten, slik Ice (bildet) og Telia gjør det. Foto: Skjermdump

2. Flere størrelser på de ekstra datapakkene

Det er ikke kundevennlig kun å tilby 1 GB-pakker med ekstra data. Da foretrekker vi heller Telenor-metoden. Foto: Skjermdump

Dataforbruket er sjelden helt likt fra en måned til en annen, og noen måneder har man rett og slett bruk for mer mobildata enn andre måneder. Da bør det være mulig å kjøpe mer data med en viss kvantumsrabatt.

Mange mobiloperatører tilbyr nemlig kun 1 GB som eneste valg om du skal bestille mer data, og selv om 1 GB for 79 eller 99 er ganske mange ganger bedre enn taksameterprisene, er det lite fleksibelt om du plutselig skulle ha behov for 10 GB ekstra akkurat den ene måneden.

Her må vi faktisk gi litt skryt til Telenor. Selv om de har visse restriksjoner på hvilke abonnementer som kan bestille hvilke datapakker, har de i all hovedsak mulighet for 1, 2, 5 og 10 GB ekstra, og 10 GB ekstra koster bare 199 kroner. Etter at data rollover ble innført har dessuten disse ekstra datapakkene fått ekstra verdi, siden dataene ikke går ut på dato ved månedsskiftet, men blir med deg over til neste måned.

Telia tilbyr også 1-, 5- og 10 GB-pakker, men de tar seg litt bedre betalt enn Telenor, med 99,-/199,-/299,-.

Mangelen på større datapakker er kanskje også den fremste kritikken vi har mot Komplett Mobil, som stakk av med tre av fire priser i marskåringen. De tilbyr nemlig kun 1 GB-pakker til 99 kroner, noe som kan bli dyrt om du skulle ha behov for flere enn én eller to i løpet av en måned.

3. Billigere roaming i viktige ferieland

Fri EU-roaming ser ut til å være kommet for å bli, selv om EU-kommisjonens intensjon sannsynligvis ikke helt var at mobiloperatørene skulle sette opp prisene på alle abonnement for å få det til.

Og selv om roaming i land som USA og Thailand også er blitt langt billigere de siste årene, gjenstår det fortsatt en del før det er komfortabelt å surfe uten å tenke så nøye over prisen der. Se for eksempel på denne listen over hva det koster for dataroaming i USA, hentet fra de ulike operatørenes nettsider mandag 24. april.

Operatør Pris USA Onecall 5,00/MB Ice 2,49/MB Telenor 2,06/MB* Chili/Komplett/Telipol 1,99/MB Hello/Get/Talkmore/Telio 0,99/MB Telia 0,39/MB* Chess 0,19/MB

*: 39 kr for opptil 100 MB, deretter stoppes datatrafikken om du ikke bestiller en pakke.

Billigste operatør er altså Chess, som faktisk har kommet ned på et såpass spiselig prisnivå at vi ikke ville vært så restriktive med å dra opp mobilen for å sjekke et kart eller en restaurantanmeldelse. For Onecall-kunder er situasjonen en ganske annen. Vi regner med at Chess ikke går i minus på sine 19 øre per megabyte, og det er et ganske tydelig symbol på hvilken melkeku dette fortsatt er for enkelte operatører. Skjerp dere!

For Thailand, som jo er et populært ferieland for nordmenn, er situasjonen enda langt verre, men her er det i det minste ikke like store forskjeller mellom operatørene. Her er faktisk Telenor billigst, med samme vilkår som i USA, altså opptil 100 MB for 39 kroner dagen. Det skulle kanskje bare mangle, ettersom Telenor gjennom underselskapet DTAC er relativt store i Thailand.

Operatør Pris Thailand Ice 18,75/MB Onecall 10,00/MB Chili/Get/Komplett/Talkmore/Telipol 9,99/MB Chess/Hello/Telio 4,99/MB Telia 50 kr/maks 30 MB/dag (ellers 25/MB) Telenor 39 kr/maks 100 MB/dag (ellers 2,06/MB)

4. Må mobilabonnementer være så mye dyrere enn mobilt bredbånd?

Vi skal ikke klage for mye på priser og størrelse på datapakker, det er tross alt en stor del av grunnen til at vi gjør våre månedlige kåringer, men én ting må det være lov å påpeke, og det er prisforskjellene mellom mobilt bredbånd og vanlige mobilabonnementer.

For mange ville den mest praktiske løsningen vært å ha et vanlig mobilabonnement med stor datakvote og en datatvilling-SIM til bruk i ruteren på hytta eller hvor det nå måtte være. Det er i dag en rimelig dyr løsning. Telenors største Frihet-abonnement inneholder 60 GB data, og kan eventuelt utvides med en ekstra, fast 40 GB-pakke for å få 100 GB i måneden. Til sammen koster det deg 799 + 299 = 1100 kroner i måneden. I tillegg kommer 29 kroner for selve data-SIM-kortet.

Mobilt bredbånd med 100 GB data i måneden koster til sammenlikning 699 kroner hos Telenor, eventuelt 599 kroner hos Ice eller Telia.

Dette er nok et tydelig symbol på at datatrafikken egentlig ikke er spesielt dyr for operatørene - selv om praksisen ikke er ulik for eksempel i Danmark, selv om prisene der er lavere. Der krever Telenor 299 kroner i måneden for 100 GB mobilt bredbånd, mens deres største mobilabonnement er 40 GB til 249,-/mnd.

Telia tilbyr på sin side sine danske kunder vanvittige 500 GB til 399 kroner i måneden, også inkludert bruk i resten av Norden og i de baltiske landene. Og her kommer kanskje den største delen av grunnen til syne: Mobilt bredbånd inkluderer vanligvis ikke bruk utenlands, noe selskapene må ta høyde for i de vanlige mobilabonnementene. Likevel virker prisforskjellen ulogisk stor.

Prisforskjellene på mobilt bredbånd og vanlige mobilabonnementer er store. Nærmest uforståelig store. Foto: Skjermdump

5. Mer fleksible løsninger for familier

Telia forsøkte seg med en felles datakvote for hele familien i Sverige for en stund siden, men den forsvant fort. Hvorvidt det skyldtes at inntjeningen ble for lav eller noe annet skal vi ikke spekulere i, men dette er uansett en mulighet vi gjerne skulle hatt.

I stedet for at mor har 10 GB, far 3 GB og de tre barna 2 GB hver, burde familien hatt mulighet til å ha en felleskvote på 19 (eller 20, for enkelhetens skyld) GB - eventuelt med mulighet til å fordele dataene utover for kontoadministratoren. Det ville også gjort rollover av data til et enda mer fordelaktig tilbud for kundene, ved at pappas ubrukte data for eksempel vil kunne brukes også av barna.

Slik kunne hele familien ha oppgradert abonnementene sine i takt med et endrende forbruk, og på den måten gardert seg mye bedre mot «bortkastede» datakvoter. Det er tross alt et ganske stort sprang mellom 5 og 10 GB, for eksempel.

Slik presenterte Telia tilbudet "Dela" i Sverige da det ble lansert.

Telenor i Thailand tilbyr fri databruk for så lite som en drøy hundrelapp i måneden, men da må du ta til takke med 1 Mbit/sek. Foto: Skjermdump

Drømmen: Fri bruk, betal kun for hastigheten

I Norge er våre to største mobiloperatører grenseløst opptatt av å fortelle deg hvor raske nettene deres er, men faktum er likevel at kundene er langt mer opptatt av datamengdene de får inkludert i abonnementet sitt. En løsning som har bredd om seg i Asia er at databruken er ubegrenset, mens du betaler for hastigheten i mobilnettet.

Telenors søsterselskap Dtac i Thailand er et eksempel. De tilbyr ubegrenset databruk for så lite som 499 baht i måneden (cirka 125 kroner), men da må du ta til takke med 100 ringeminutter og 1 Mbit/sek datahastighet.

Vil du ha mer fart, øker prisen (og inkluderte ringeminutter) også. Vil du ha ubegrenset hastighet og ringeminutter koster det deg 1999 baht i måneden, altså rundt 500 kroner. Det reduserer muligheten for ubehagelige overraskelser på regningen til nesten null, og er langt på vei å foretrekke.

Hva irriterer deg med ditt mobilabonnement? Er det noe vi tar for lite hensyn til når vi kårer de beste mobilabonnementene? Og hva synes du akkurat din mobiloperatør gjør best av alle? Hør gjerne fra deg i kommentarfeltet.