I mange år har mobilentusiaster og gamere lurt på når mobile spillopplevelser skal ta igjen sine mer stasjonære motstykker. Selv om det er en omtrent like realistisk forventning som at mobilkamera skal ta igjen proffe fullformat-kamera er det likevel grunn til å håpe at utviklerne er ambisiøse og holder tritt med utviklingen, i hvert fall.

Men hva slags vei går det egentlig med mobilspilling om dagen?

Enorm «gratis»-dominans

De siste årene har maskinvaren i mobilene våre blitt sterkere og sterkere. Og de aller mest polerte spillopplevelsene utnytter det godt. Men en tur innom Google Play på en hvilken som helst Android-telefon gir ikke helt det inntrykket.

Her tusler det og går det med stadig nye gratistitler som vil at du skal betale mest mulig, og se på reklame mens du spiller.

Det skjer åpenbart mye på det man kan kalle Candy Crush-fronten, og en god del av titlene reklamerer for hverandre inni spillene. Man kan få gratis spillvaluta ved å ofre 30 sekunder til å titte på et annet spill som helst vil at du skal kjøpe deres spillvaluta.

«Gratis»-dominansen er synlig bare du åpner Google Play, men den blir enda tydeligere så fort du tar en titt innom topplistene. Listen over mest nedlastede gratistitler er både fyldig og fersk.

Spillene som koster er gamle

Mens listen over de beste betalte appene er svært kjedelig lesning. Ikke fordi innholdet er dårlig, men fordi det strengt tatt holder å ta en tur innom hvert tredje til femte år. Dette er noen av titlene som pryder listen over beste betalte apper:

SYNG - Barnesanger på norsk (Ny)

Minecraft: Pocket Edition (2011)

Bloons TD 5 (2012)

Football Manager Mobile 2017 (Ny)

Farming Simulator 18 (Ny)

Geometry Dash (2013)

Quizkampen Premium (2013)

Bridge Constructor (2013)

Wordfeud (2010)

Hitman Sniper (2014)

Teeny Titans (2016)

På Googles topp 10-liste over gratistitler her i Norge er det altså kun tre av titlene som er nye, og kun én av de titlene - riktig nok førsteplassen - er helt ny. Både Farming Simulator og Football Manager har eksistert i ørten andre utgaver tidligere. Teeny Titans kom i fjor og er både relativt ny og fersk. Men for resten er innholdet omtrent slik det var i 2014. Det må tilføyes at enkelte utviklere oppdaterer appene svært hyppig. Noen av titlene i listen har vært der i flere år, men er ikke helt de samme nå som da de kom.

Ser man videre nedover topplisten ser vi storheter som Monument Valley, The Room og Earn To Die. Plants vs. Zombies er fortsatt et spill mange laster ned.

Men hvor er egentlig de nye titlene?

De kjøpte er ikke de mest innbringende

Topplisten for kjøpespillene endrer seg ikke stort fra år til år. Men det gjør oversikten over de du slipper å betale for - og det er også de som til syvende og sist henter inn mest penger på Android-plattformen.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I iOS er tilstandene litt bedre. Men det ser aller mest ut til å skyldes at App Store styres litt mer aktivt av ekte mennesker enn Google Play gjør. Her trekkes det støtt frem nye og fete titler, som gjerne har prislapp, mens forsiden på Google Play er et hav av «Gratis».

Så er det heller ikke helt uforståelig hvorfor det funker som det gjør. Ser man på listen over mest innbringende spill på Android består den omtrent utelukkende av gratistitler, og med unntak for litt ulike plasseringer er utvalget omtrent likt det man finner på listen over mest nedlastede gratistitler.

Apple-kunder har i lang tid blitt sett på som mer villige til å betale for tilbehør, enten det er i den fysiske verden eller den digitale appverdenen. Undersøkelsene som antyder slike ting kommer relativt jevnlig, og ses i form av overskriftene om at Mac-brukere gjerne betaler mer enn PC-brukere fra 2012, eller at iOS-brukere gjerne bruker mer penger enn Android-brukere, fra en undersøkelse som gikk som en farsott i 2015.

Og kanskje er det slik, men topplistene antyder at preferansene ikke er så veldig ulike. Candy Crush og Pokémon Go er svært så aktuelle også i iOS-universet.

Og er i det hele tatt merkelappen «gratis» riktig? I iOS er den tatt vekk, til fordel for den enkle knappen «hent», men topplistene har fortsatt kategorier for gratis og betalte utgaver av appene.

Foretrekker betalt, men tar til takke med «gratis»

Også i Apples iOS er det titlene du ikke betaler for å laste ned som dominerer, men de som røkter App Store virker vesentlig flinkere til å hente frem det litt mer påkostede og omfattende innholdet.. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I mitt eget appliv er det gjerne slik at når jeg er på spilljakt søker jeg etter noen av de store og stadig utbygde spillsamletestene der ute, før jeg jakter innad i dem etter titler jeg ikke har sett før. Irriterende nok er det ofte slik at stortitlene fortsetter å være de samme år etter år.

Så da lander jeg også på betal-for-å-vinne-spillene, og som alle andre lar jeg meg jo overtale jeg også. Noen ganger bruker jeg mye i én sleng på å skaffe meg skrotet jeg trenger i appen, slik at det omtrent kan sammenliknes med å kjøpe spillet. Andre ganger bruker jeg lite, men i et jevnt drypp med en tier her og en tier der.

Du vinner ingen nobelpris om du gjetter at innen jeg er lei spillet har jeg brukt veldig mye mer enn den 50-lappen til 200-lappen et mobilspill vanligvis koster.

To av mine favorittspill er å finne i gratishaugen i appbutikkene. Og Hill Climb Racing-titlene er da også, som resten av gratisutvalget, perfekte til å ta livet av et overflødig kvarter her og der. Men det er ikke akkurat en spillopplevelse du kan fordype deg i, og ikke legger de særlig press på maskinvaren i telefonene, heller. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Og kanskje har opplevelsen også vært helt ålreit. Hvis ikke hadde jeg neppe brukt penger på spillet i det hele tatt. Men en kan nesten være helt sikker på at noen dyp, historiedrevet og kompleks spillopplevelse - det har jeg ikke fått.

Slikt får man i for eksempel The Room-serien som jeg selv er stor fan av. Den koster ikke mye, men henter inntjeningen sin idet man trykker på knappen for å laste ned. Og slike titler finnes, men de kommer ikke ofte, og de har en tendens til å drukne i havet av kjappe og innbringende gratisspill med reklame og kjøpekrav for nesten alt som skal skje.

En annerledes appbutikk

Denne uken testet jeg Samsungs Gear VR etter å strengt tatt ikke ha hatt på meg VR-briller på månedsvis. Forskjellen sammenliknet med forrige gang jeg brukte Samsungs VR-løsning var enorm, og den handlet i all hovedsak om innhold og utvalg.

Nesten alt kostet penger, men så holdt det tilsynelatende ganske høy kvalitet også. Inntrykket har mer til felles med det man får av å kikke rundt i spillbutikken Steam enn i Google Play.

Gratisvarene har åpenbart en plass på mobilskjermene våre. Spesielt gitt at så mange spiller dem, og ønsker å betale for deler av innholdet i dem. Og det er også en del av dem som er av høy kvalitet, men den formelaktige utformingen der omtrent samtlige titler har noe å selge gjør det likevel litt kjedelig å hoppe fra ett spill til et annet.

Kan hende burde de større og mer gjennomførte opplevelsene som koster penger første gang man laster dem ned frontes bedre?

Og vel ... kommer mobilen som spillplattform noensinne til å kunne virkelig nærme seg PC-er og konsoller dersom alt vi spiller på den er lettfordøyde gratistitler som Candy Crush? Og hvis mobilen som spillplattform uansett ikke er på vei i den retningen - hva skal vi egentlig med stadig mer PC-liknende ytelse i lomma?

Lurer du på hvilken type spillopplevelser jeg mener? Her er et lite knippe gode og omfattende mobile spilleopplevelser fra begge plattformer:

The Room-serien - tre spill fra 11 til 44 kroner, omfattende historie drevet av hjernetrim og gåter.

Calvino Noir - detektivspill der du må snike deg rundt i todimensjonale og svarte/grå omgivelser. Nyskapende spillmekanikk og flott historie.

Oceanhorn - Omfattende eventyrspill med stilig tegneserieaktig grafikk. Gratis å laste ned, men må låses opp til fullversjon med ett enkelt kjøp etter første kapittel.

Deler av Grand Theft Auto-serien (GTA) er også tilgjengelig i fullversjoner for mobil, som enkeltkjøp.

