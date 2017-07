Finn Jarle ble ansatt som journalist hos Amobil.no i november 2009, og er nå journalist i Tek.no. Han har tidligere jobbet i butikkjeden Expert, der han den siste tiden var avdelingssjef for tele og data i en av butikkene i Bergen. Han har også hatt vikariatstilling i itavisen.no, og har studert medievitenskap på Universitetet i Bergen.

Nye iOS 11 er akkurat sluppet i en tidlig variant som du kan laste ned selv. Frem til nå har det bare vært Apple-utviklere som har fått prøvekjøre de nye menyene for iPhone og iPad. Men noe ved denne iOS-lanseringen føles annerledes enn de tidligere.

Den multitaskingen Apple legger opp til i disse menyene går som hånd i hanske med ytelsestallene fra nye iPad Pro 10.5. Vi beveger oss inn i områder som man normalt på ha en relativt ålreit Intel- eller AMD-datamaskin for å matche.

Og det som vanligvis kjøres på slike er jo ting som MacOS og Windows. Ikke forholdsvis lette iOS, eller Android for den saks skyld.

Kommer det en iOS-basert laptop?

Microsoft har lenge forsøkt å forene små, mellomstore og store skjermer. Så langt uten hell for de minste skjermene - men iOS startet sitt liv på små mobilskjermer. Kanskje er det den rekkefølgen det må gjøres i? Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det har gått en del prat i forkant av årets store Apple-konferanse, WWDC, om at iOS på en slags bærbar PC hadde vært moro. Og når iOS 11 legger så stort fokus på fleroppgavekjøring på samme skjerm, og samhandling mellom appene som ligger fremme er det vanskelig å ikke begynne å legge to og to sammen.

Tar vi med i betraktningen at Microsoft gjennom flere år har forsøkt å få samme OS til å virke på liten, mellomstor og stor skjerm uten helt å få det til, og at de ligger i en slags snodig krig med Intel om emulering av X86 tjukner plottet en smule.

Microsoft har vært involvert i utviklingen av mobilprosessoren Snapdragon 835 sammen med Qualcomm, og bærbare PC-er basert på plattformen er ventet å være på vei. Disse skal kunne kjøre gammel Windows-programvare - altså den man helst må ha Intel- eller AMD-brikker i bunn for å kunne kjøre.

Microsoft har strevd hardt med å få Windows og applikasjonene for operativsystemet til å kjøre på tvers av ulike enheter. Enn så lenge ligger mobilsatsingen litt brakk, med få nye enheter og relativt lite nytt også på oppdateringsfronten. Foto: Kurt Lekanger, Tek.no

Ikke alle trenger en PC ...

Intel har på sin side varslet oppgjør med eventuelle aktører som gjør denne typen ting. De eier instruksjonssettet til X86-løsningen som så godt som samtlige PC-er er basert på. Noen konkret adresse har de ikke skrevet på disse fremstøtene, selv om så godt som alle som følger bransjen umiddelbart tenker Microsoft og Qualcomm idet de ser dem.

Så kan vi krydre hele konspirasjonskransekaken med Apples påstand fra da de lanserte den første og største iPad Pro-modellen for et par år siden; ikke alle trenger en PC - iPad Pro kan være god nok for mange.

I mitt i overkant komplekse 2+2-regnestykke hører det kanskje også med at Apple er viden kjent for å forsøke å ta eierskap over så mye som mulig av verdikjeden sin selv.

De nye Pro-versjonene av iPad har utrolig ytelse. Sjekk iPad 10,5-testen for resten av ytelsestallene.

Her kan det for eksempel nevnes at Imagination Technologies som lager PowerVR-grafikkløsningen i Apples systembrikker har fått beskjed om at de vil bli faset ut, med grunnlag i at Apple ønsker ... nettopp å kontrollere mer av verdikjeden selv. De skal bygge sin egen grafikkprosessor.

Tidligere i år slapp Apple også en ny iPad uten flere navn. Tilsynelatende en nedgradering fra Air 2 på en del områder. Kan hende er også det et tegn på at Apple ønsker et tydeligere skille mellom ulike typer brukere, med de litt mer proffe funksjonene forbeholdt de mest kapable iPad-modellene.

Apples Kinder-egg?

I nye iOS 11 kan man trekke innhold mellom apper som deler skjermen. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Dersom dette er planen Apple nå såvidt viser kortene for, kan resultatet bli et kinderegg med tre av tingene selskapet liker best:

De er først med å forene formfaktorene i én enkel og smidig plattform, og slår dermed Microsoft som flere ganger har prøvd det samme.

De kvitter seg i stor grad med en tredjepart som i dag spiser opp deler av fortjenesten, altså Intel.

De får bedre kontroll på alle deler av produktet sitt, og kan sy programvare og maskinvare enda mer tettsittende mot hverandre.

Med de nye menyene muliggjøres langt «proffere» bruk av Apples nettbrett. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det gjenstår å se om regnestykket mitt er på bærtur. Men det er første gang i iOS' historie vi fortsatt er på Beta-utgaven mens jeg er aller mest spent på varianten etter den igjen. For om mistanken er riktig, er iOS 11 første skritt - mens iOS 12 blir versjonen der det blir tydelig akkurat hva det er Apple holder på med.

Og holder de på med dette vil produktene trenge muskler. Muskler som de nå gradvis introduserer i flunkende nye iPad-modeller, og etter hvert iPhone-modeller.

Gjør det noe om Pro-modellene dør?

Men vil ikke dette kannibalisere eksisterende Mac-produkter for Apple?

Jo, det vil det kanskje. Men vil å ta livet av de mest forbrukerorienterte delene av en serie med en ny serie der man kan ta større del av inntjeningskaka selv er ikke nødvendigvis en dårlig ting for Apple.

Samtidig er det kanskje så enkelt at dette bare er et år med et eksepsjonelt stort ytelseshopp fra det holdet, som vi vil se speilet av Android-enheter så fort brikkene basert på nye Cortex A73 kommer til markedet.

