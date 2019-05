Huawei har havnet på en liste som i praksis betyr at de ikke får kjøpe amerikansk teknologi eller tjenester.

Det betyr at det spøker for fullverdige Android-lisenser til mobilene og at PC-ene deres ikke lenger kan leveres med Intel-brikker.

Huawei anses som en sikkerhetsrisiko av amerikanerne.

Du kan lese mer om forbudet i denne artikkelen »

Man kunne sett for seg at Huawei byttet leverandører som følge av å ikke lenger ha tilgang på brikker fra Intel, for eksempel. Men så enkelt er det ikke.

AMD lager konkurrerende prosessorer til Intels, men også de er fra USA. De vil antakeligvis rammes like hardt av det generelle forbudet mot salg av amerikansk teknologi til det kinesiske selskapet. Grafikkbrikkeprodusenten Nvidia likeså.

I ytterste konsekvens kan man se for seg at forbudet til og med utelukker Huawei fra å holde seg med amerikanske Teslaer som firmabiler. Vi snakker tilsynelatende ikke om at amerikanske bedrifter selv kan velge hva de tilbyr av tjenester - men at Huawei helt og fullt er bannlyst fra å kjøpe amerikanske produkter.

Har Google allerede løsningen klar?

På dette tidspunktet er det fortsatt mye som er uklart. Men hvis det «verste» skulle skje - at de ikke får benytte seg av amerikanske selskapers tjenester direkte - er det likevel noen ting de kan gjøre.

For Android-telefonene kan det finnes veier utenom. Det virker ikke som om hverken Google eller Huawei feirer den amerikanske avgjørelsen, så man kan tenke seg at Google tilpasser sin produksjon og utvikling slik at mer av den blir åpen kildekode og kan brukes av hvem som helst.

Google har allerede satt i gang en forflytning av sikkerhetsoppdateringene sine. Under Googles utviklerkonferanse «IO» ble det kjent at disse oppdateringene ville gå via Google Play-butikken fremover, i stedet for å oppdateres direkte av hver enkelt produsent. Det som altså tidligere var en integrert del av operativsystemet, ble flyttet ut til en separat, nedlastbar fil. Det samme kan trolig gjøres for Googles integrerte tjenester som Huawei ikke lenger har tilgang til.

Nylig oppdaterte Google Android-planene sine under IO-konferansen. Blant disse planene annonserte de at sikkerhetsoppdateringer skulle kom me gjennom Google Play. Det er mulig å se for seg at Google Play også skilles fra Android-operativsystemet og blir en egen nedlasting.

La forbrukeren laste ned selv

Hvis du laster ned Fortnite på mobilen din i dag - gjør du det utenfor Google Play-butikken. Årsaken var så enkel som at spillutvikleren Epic ikke ville dele inntektene med Google.

Man kan se for seg en liknende løsning fra Google, ved å for eksempel flytte applikasjonsbutikken Play Store ut til et separat nettsted, som kan lastes ned i ettertid.

Da vil ikke Huawei selv trenge å være kunder eller lisensholdere, mens brukerne i stedet tar valget ved å gå til for eksempel GooglePlay.com for å laste ned Googles applikasjonsbutikk. Det blir brukeren som tar valget om de ønsker å installere Google-tjenester på Huawei-produktene sine.

Samtidig kan det i praksis åpne for en slags konkurranse mellom aktørene, siden Huawei neppe vil sende produkter ut på markedet uten appbutikker.

Kan klare seg uten full Android

Selv om Huawei skulle miste Google-appene er det fortsatt mulig for Android-mobilene å komme svært langt med bare de åpne delene av programvaren.

Det er allerede programvare for mobiler der ute som bruker det som kalles Android Open Source Project (AOSP). Lineage OS er en fullverdig Android-meny og programvare som ikke trenger full tilgang på Googles tjenester for å overleve. Felles for Lineage og de andre såkalte ROM-ene der ute er at de bruker åpne deler av Google programvare og utvikler resten selv.

Huawei utvikler allerede store deler av brukeropplevelsen i sine Android-mobiler selv, og å flytte grunnmuren i dette til AOSP, på samme måte som Lineage bruker det som utgangspunkt, burde ikke være umulig.

Så kan altså de andre oppdateringene være valgfrie for kunden og skje utenom Googles og Huaweis forretningsforhold gjennom en manuelt installert appbutikk.

Huaweis PC-er mister tilagangen på Intel-brikker. Det er ikke helt åpenbart hva de skal erstatte dem med - men blant andre Via lager PC-brikker for det kinesiske markedet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Trenger ikke mobilprosessorer, men ...

Siden Huawei i mange år har laget sine egne mobilprosessorer og modem under Kirin-merkelappen er de i utgangspunktet ikke avhengige av Qualcomm og amerikansk maskinvare for mobilene sine. Men det kan tenkes at de lisensierer amerikanske patenter de ikke lenger vil ha rett på.

For PC-ene er det vanskeligere å se en fremtid. Med tre av de viktigste leverandørene på amerikanske hender må Huawei sannsynligvis gjøre store endringer.

Intel, Nvidia og AMD er alle amerikanske og vil ikke ha lov til å handle med Huawei fremover, hvis avgjørelsen blir stående.

Kan måtte lage PC-brikker selv

Dermed må Huawei enten begynne å produsere maskinvare selv, eller kjøpe den fra noen andre. Det innebærer muligens et frierbrev til taiwanske Via som blant annet lager x86-prosessorer for det kinesiske markedet.

Eventuelt kan de velge å utvikle og lage slike prosessorer selv - hvis de altså vil kjøre Windows i vanlig utgave.

I utgangspunktet kan man se for seg at de lar en tredjepart installere Windows på maskinene sine på vei ut til markedet, men det spøker også for den direkte tilgangen på Microsofts operativsystem, siden det er en amerikansk tjeneste.

Det kan bli vanskelig å oppgradere

For deg som er kunde og allerede har kjøpt disse produktene spørs det om ikke problemet først og fremst vil være merkbart ved at du risikerer å ikke kunne oppgradere til en ny generasjon Huawei-produkter senere.

Windows kjører i utgangspunktet likt på all maskinvaren som er støttet, og siden Huawei bruker ordinær amerikansk maskinvare frem til nå, er det ingenting som skulle tilsi at ikke du personlig kan være «kunde» av Microsofts Windows-tjenester fremover også.

Huaweis to sterkeste konkurrenter heter Samsung og Apple. Men mobilene deres kan sannsynligvis klare seg uten full tilgang på Android-prosjektet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Android-problemet kan bli både større og mindre, ettersom Huawei ikke får tilgang på en rekke tjenester fra Google. Men de kan altså velge å hoppe over til den åpne delen av prosjektet for å slippe fremtidige produkter. Og for deg som bruker kan det tenkes at måten oppdateringene kommer på endres.

Hva med de andre kineserne?

Fremdeles er det mye rundt dette som er uklart. Hvilke selskaper utenom Intel, Broadcomm, Qualcomm og Google Huawei ikke lenger kan samarbeide med er blant de viktigste tingene. Sannsynligvis kan Cornings Gorilla Glass være utelukket fremover. Hvilke andre selskaper Huawei handler fra, og om noen av den er vanskelige eller umulige å erstatte, vet vi ikke omfanget av ennå.

Et annet aspekt er hva som skjer med konkurrerende selskaper som Xiaomi, Oppo og Vivo - alle kinesiske merker som er på tur opp internasjonalt, med amerikansk teknologi i bunn. Til og med det gamle amerikanske navnet Motorola er på kinesiske hender i disse dager, og Nokia-telefonene utvikles i samarbeid mellom kinesiske Foxconn og HMD Global i Finland.

Og hva med de mange merkene som benytter seg av Shenzhen som produksjonssted? De fleste merker - også merker som ikke er kinesiske - produseres per dags dato i Kina.

Hvordan Kina og Europa forholder seg til avgjørelsene som i praksis legger kraftige føringer for alt fra forbrukerteknologi til 5G-utrulling er også et åpent spørsmål som muligens vil bli besvart de kommende dagene.