KOMMENTAR: Derfor er Apples nye skjerm billig

SAN JOSE (TEK) Det blir ment mye om Apples nye Mac Pro og de matchende Display Pro XDR-skjermene i disse dager. Begge deler starter på omtrent 6000 dollar, eller rundt ti ganger så mange kroner.

For hva er vel vitsen? Du kan bygge tre ramsalte PC-er for startprisen av en Mac Pro, og skjermen? Og hvis du vil ha fet skjerm kan du jo alltids kjøpe en av Big Format Gaming Display-skjermene på noen-og-seksti tommer?

Hvis dette er tankene du gjør deg når du ser Apples nylanserte utstyr er det i grunnen bare å gjøre nettopp det. For i så fall fungerer differensieringen godt. De relativt få som trenger Apples nylanserte utstyr vet ganske godt hvem de er.

Laget for folk med stort utstyrsbudsjett

Dette er profesjonelle innen foto, video og lyd. De jobber i studio, og en svært stor del av kostnadene deres går med til nytt utstyr hvert eneste år og ofte flere ganger i året. Hvis de ikke holder tritt med utviklingen i ytelse gjør de jobben sin saktere og blir mindre konkurransedyktige.

Det er kreative folk i koste-hva-det-koste-vil-bransjer.

Men selv i de bransjene er det fokus på pris. Det nytter ikke å være dyreste gutt eller jente i klassen om du skal levere spesialeffekter til et filmprosjekt. Da må det i så fall finnes en gulrot til – for eksempel at du har bevist at kvaliteten er verdt å betale for gjennom mange år.

Profesjonelt verktøy

Det du må sammenligne den nye Apple-skjermen med er ikke markedsledende spillskjermer eller store kontorskjermer, men profesjonelle referansemonitorer. Og dem finnes det ikke fryktelig mange av, og sannsynligvis har du ikke hørt om en eneste av dem. Felles for dem er at de er mange ganger dyrere enn Apples skjerm – slik en hoppende glad amerikansk dame også sa fra Apple-scenen i går. Hun visste nok godt hva hun hadde å selge og hvor unikt produktet var.

Det som er unikt med Apple Display Pro XDR kort fortalt:

Ekstra oppløsning (6K)

Konstant 1000 NITs lysstyrke

Lysstyrken strekker seg til 1600 NITs i korte perioder

Referansenivå på fargegjengivelse

Hakket kvassere for 470 000 kroner

Så kan du alltids ta med avansert fot og en design enkelte vil like også. Men målgruppen hadde nok nesten kjøpt hva som helst, såfremt ytelsen var god nok. Verdens beste skjerm i et kabinett av hard papp? Kunne nok blitt en salgssuksess det også. Om noe kan Apple-designen være negativ i noen sammenhenger, siden blanke, lysreflekterende ting gjerne er fy-fy i studiosammenheng.

Men la oss se etter tilsvarende skjermer der ute. Den første som melder seg i Prisjakt er en referansemonitor fra TVLogic. Den er 31 tommer, basert på OLED og strekker seg til 2000 NITs lysstyrke i perioder. Den blir neppe billig den heller, eller?

Du får utsette bilkjøpet. Den koster 470 000 kroner.

Lettversjon for 23 000 kroner

EIZO er et annet selskap det er naturlig å titte på for monitorer som dette. Der finner du ColorEdge Prominence CG3145 som første gang ble vist frem i 2017 og propert lansert i år. Igjen snakker vi referansemonitor med HDR, 1000 NIT lysstyrke og én million til én i kontrast. Formodentlig er kontrasttallene for disse skjermene hakket mer reelle enn for din jevne gamingskjerm i dynamisk modus.

Prisen for moroa hos EIZO? Veiledende 30 000 dollar, eller 260 000 kroner. Noe sparer man tross alt på å velge bort OLED-panelet i TVLogic-monitoren.

Asus har et par skjermer som kan ligne litt de også. ProArt PA32UC er en IPS-skjerm som støtter inntil 1000 NIT, men den går ikke høyere enn det, og vil nok typisk ligge lavere – slik HDR-skjermer flest gjør i dag. Den koster rundt 23 000 kroner i Norge. Man skal neppe undervurdere verdien av lysstyrke for proffe video- og fotofolk.

HDR-produksjon krever lys. Mye lys

Å skape riktige farger og kontrast i en HDR-produksjon krever en skjerm som er i stand til å vise voldsomme mengder lys. Her er den korte, men bitte litt tekniske forklaringen på hvorfor som i utgangspunktet er delt av nettopp nevnte EIZO:

Hvis du klarer å finne et skjermvalg som fullt ut matcher Apples nye Pro Display uten å koste flere ganger mer blir jeg en smule overrasket. Og i så fall er det antageligvis en ålreit deal. Kan hende klarer du deg som semiproff med et litt enklere valg, så som Asusen nevnt over. Men dette er helt på kanten av hva som går an i skjermverdenen i dag – og der ender du alltid opp med å betale mer, selv for relativt små forskjeller.

De små forskjellene er de samme som gjør at RED og andre produksjonskamera kan koste flere hundre tusen kroner når de er rigget til med utstyret som hører til. Mobilene våre kan filme i 4K i dag, og kjøper du et håndholdt kamera for 10–20 000 kroner har du alle muligheter til å ta veldig god video. Men det er fortsatt en del produksjoner som skal ha enda bedre kvalitet på opptakene sine – og de betaler veldig mye mer for de siste kneppene.

Mac Pro er for de reelt profesjonelle

Og når du ser på Mac Pro, en datamaskin som kan ha fire grafikkort og fire ekstra akseleratorer (ASIC), samt et utvalg av Intels råeste Xeon-prosessorer er startprisen på 60 000 kroner ikke så aller verst. Enkelte publikasjoner har beregnet en topputstyrt variant til å havne i området rundt 35 til 40 000 amerikanske dollar – altså forbi 300 000 kroner.

Før du fnyser av de prisene er det på sin plass å minne om hva Pixar og Silicon Graphics drev med på åtti- og nittitallet. I 1986 kunne ekstreme produksjonsmiljø kjøpe Pixar Image Computer som sammen med SGI-datamaskinen som hørte til kostet 170 000 av datidens dollar.

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De samme ytterpunktene i behov finnes fortsatt, både i Hollywood og andre steder. Og de er fortsatt villige til å betale ekstremt mange penger for de siste centimeterne med kvalitet og ytelse.

Forskjellen på å gjøre en feil, se den og prøve på nytt med det samme og på å vente et kvarter fra du gjør feilen til du ser den og kan prøve på nytt er enorm. Så lenge effektmakeri og oppløsninger stadig blir mer avansert, vil utstyr av typen som Pixar brukte en gang i tiden og som Apples Mac Pro er en representant for i dag finnes.

Det er disse som først og fremst er målgruppen for Apples nye Macer og skjermer. Trenger du en rått spesifisert Mac kan du få det også i form av for eksempel Mac Mini, og den starter ikke på 60 000 kroner.

I Mac Pros tilfelle er det kanskje ris til egen bak for Apple at Pro-merkelappen har blitt kastet på store mengder datautstyr de siste årene. For der en iPad Pro lett kan kjøpes av noen som bare vil ha et veldig ålreit nettbrett, er en Mac Pro slett ikke laget for hvem som helst.

Det er litt vanskeligere å rettferdiggjøre at Apple vil ha 10 000 kroner for skjermfoten alene, eller at et enkelt VESA-feste for veggoppheng skal koste 2000 kroner. Men igjen er det vanskelig å se bort fra at resten av skjermen fremstår som noe i nærheten av en budsjettløsning for de få som trenger den. Det virker ikke helt umulig å svelge at en skjerm av dette kaliberet koster 70 000 kroner, med det dyreste glasset og den dyre foten, når neste alternativ passerer 200 000.

Da er det på sett og vis vanskeligere å forstå seg på mobiltelefoner til over 15 000 kroner.

Noen gærninger kjøper uansett

Samtidig er vi så heldige at vi bor i et land der relativt mange mennesker faktisk har muligheten til å prioritere å bruke 60 000 kroner på en dataskjerm uten andre behov enn at de virkelig-virkelig har lyst på en. Er du en sånn må du gjerne synes Apple-skjermen er dyr. Men husk i så fall at den ikke egentlig er laget for deg, og at det den erstatter koster mange ganger mer.

Her i San Jose ble den vist frem ved siden av HDR-TV-er som skulle vise det ferdige resultatet. TV-er som har HDR-støtte og som nok har blitt presentert som ganske nærme referansemonitorer ved lansering.

Det var slett ikke den samme bildeopplevelsen. Det var mulig å se at bildet var «beslektet», men skarphet og kontrast var natt og dag mellom monitor og TV.

Så selv om du kanskje ikke er i målgruppen, men vurderer en Apple-skjerm likevel, er den gode nyheten at du lett kan se at dette er en helt vanvittig dataskjerm.

Reise og opphold i forbindelse med turen til San Jose er betalt av Tek.no.