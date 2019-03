Klarte å hacke Tesla Model 3

En hackerduo bestående av Richard Zhu og Amat Cam klarte å hacke seg inn i Tesla Model 3. Ved å komme seg forbi en rekke sikkerhetsbarrierer klarte de å utnytte et sikkerhetshull som ga dem tilgang til bilens nettleser, og vise en tekstbeskjed i nettleservinduet.

Innbruddet var gjort som en del i en konkurranse kalt Pwn2Own, hvor de konkurrerte om blant annet sjansen til å vinne en Tesla Model 3.

Lover å fikse feilen

Tesla har bekreftet svakheten hackerduoen fant, og har lovt å komme med en oppdatering som fikser feilen.

For bare et par dager siden skrev også Elon Musk på Twitter at selskapet snart bytter ut den innebygde nettleseren i Teslabiler med en Chromium-nettleser. Det er altså den samme åpne kildekoden som Googles nettleser Chrome benytter seg av. Om dette er i forbindelse med svakheten hackerduoen fant er ikke sikkert.

Det skal også sies at selv om hackerne fikk tilgang til nettleseren, er det langt unna å faktisk kunne fjernstyre bilen. Det såkalte infotainmentsystemet som nettleseren er en del av er separat fra maskineriet som kontrollerer bilen. Du trenger altså ikke å være redd for at du mister kontrollen over Teslaen din på grunn av hackere med det aller første.

Store belønninger

De to hackerne, Zhu og Cam, også kjent bak navnet Fluoroacetate, ble belønnet med en Tesla Model 3 for funnet av sikkerhetshullet i Teslaen.

Det var imidlertid ikke det eneste de vant. Andre store selskaper som Microsoft, Google og VMware var også til stede på Pwn2Own-arrangementet, som alle ga ut store dusører til de som kunne finne de største sikkerhetshullene.

Fluoroacetate gikk seirende ut av hele konkurransen og ble kåret til «Master of Pwn» og innkasserte totalt 375 000 dollar (3,2 millioner kroner) i tillegg til bilen.

Det blir dyrere å være Tesla-eier: Drastisk prisøkning for Teslas superlading