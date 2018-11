Singles' Day i helgen: Bør du handle nå eller på Black Friday?

De kjøpeglade eller prisbevisste av oss vet godt at november måned er kjent for Black Friday – tilbudsdagen vi har importert fra USA som for alvor sparker i gang julehandelen.

Men i visse asiatiske land, og Kina spesielt, er det en annen dag som også er ensbetydende med mange fristende tilbud. På engelsk har den navnet «Singles' Day» og er knyttet til 11. november – ettersom hvert av ett-tallene i datoen 11.11 kan representere et enslig individ.

Etter at Black Friday på noen få år har gjort nasjonal suksess også her til lands ser det i hvert fall ut at handelsstanden har fått blod på tann, og dersom du ennå ikke har sett «Singles' Day»-plakater i butikkene eller på nett – eller «Singles Day» som det ser ut til å kalles her på berget – kommer du trolig snart til å gjøre det.

For mens shoppingtrykket den 11. november i fjor kanskje ikke føltes spesielt hardt, ser det ut til å være noe «alle» de store aktørene satser på denne gangen. At dagen i år havner på en søndag ser heller ikke ut til å sette noen stopper for moroa – snarere virker det som om noen av butikkene bruker det som en unnskyldning til å tjuvstarte salget.

Men med shoppingsirkuset kjent som Black Friday og Black Week kun en uke eller to unna, er det jo et spørsmål om vi faktisk bør slå til på slike Singles' Day-tilbud. Eller er det bedre å vente?

– Gode grunner for å slå til

En som har lagt godt merke til at Singles' Day kommer til gjøre langt mer ut av seg i år enn i fjor, er Amund Espelien. Han er daglig leder i prissammenligningstjenesten Prisguiden.no.

– Dette blir utvilsomt en salgsdag både i år og fremover. I fjor var det rundt 50 butikker som kjørte egne kampanjer på Singles Day, og allerede nå, to dager før, har vi bekreftet tilbud fra 55 norske nettbutikker, sier Espelien, som tror de kommer opp i over hundre butikker i løpet av dagen.

Men akkurat hvilke tilbud som kommer kan han ikke si så mye om.

– De fleste butikkene holder foreløpig tilbudskortene tett til brystet, men blant dem vi har sett er det en del godbiter, og en rekke butikker kjører generelle salg og rabattkoder med 11 til 30 prosents avslag på hele eller deler av sortimentet. Andre tilbud ser ut til å kvalifisere til «Rekordbillig»-merking i Prisguiden, noe som betyr at de aldri har vært billigere før.

Så selv om du kan regne med at Black Week og Black Friday blir større, både med tanke på utvalg og avslag, er det slett ikke sikkert at det blir tilbud på akkurat de samme produktene. Derfor mener Espelien at du ikke trenger vente på Black Friday.

– Om et produkt man har sett seg ut kommer på tilbud nå, mener vi derfor det kan være gode grunner for å slå til. I alle fall om butikken tilbyr kundefordeler som åpent kjøp og prisgaranti. Da kan du returnere varen eller få kompensasjon om det skulle vise seg at noen setter prisen ytterligere ned på Black Friday, minner han om.

Større utvalg på Black Friday

At Singles' Day er ment å «feire» singellivet betyr ikke at tilbudene kun er rettet mot folk som er eller bor alene, men at det kan være et tema er ikke å komme unna.

Gjengen i prissammenligningstjenesten Prisjakt.no kan fortelle oss at det var kategorien «skjønnhet» som hadde høyest andel rabatterte produkter på Singles' Day i fjor.

– Dette betyr ikke at man ikke kan gjøre gode kjøp på Singles Day, men utvalget er langt større på Black Friday, sier Are Vittersø, som er norgessjef i Prisjakt.

Han legger også til at det i utgangspunktet er vanskelig å se på historiske data for dette, fordi de tror at det blir mer blest rundt Singles' Day i år enn tidligere.

Det kan i så fall bety flere gode tilbud, og ifølge Prisjakts tall var rabatten på nedsatte varer i snitt på 18 prosent i fjor. Det er nesten Black Friday-nivå, da lå snittrabatten lå på 21 prosent.

– Det som blir spennende å følge med på i år, er om det er andre bransjer som hiver seg på denne dagen, sier Vittersø.

Ikke la deg lure

Med god erfaring fra blant annet tidligere års svarte fredager vet vi at det med tidsbegrensede tilbud og begrensede varebeholdninger av og til kan gå litt fort i svingene under shoppingen.

Så før du drar kredittkortet over det ene tilsynelatende gode kjøpet etter det andre, bør du minne deg selv på at ikke alle tilbud nødvendigvis er gode tilbud.

Med prishistorikk kan du se om tilbudene er reelle, eller om varen har blitt solgt til lavere pris tidligere.

Et godt tips er da å bruke prissammenligningstjenester som de nevnte Prisguiden.no eller Prisjakt.no. Hos disse finner du fort ut om tilbudet du har funnet faktisk er den laveste prisen. I tillegg har de en prishistorikk for produktet. Denne kan det være vel verdt å ta en skikkelig kikk på.

For selv om butikken opererer med «før- og etter»-priser i kroner eller rabatter oppgitt i prosent, kan du jo ikke vite om prisen først har blitt «jekket opp» i ukene før salget. Det gir deg også muligheten til å sjekke om varen av og til selges til enda lavere pris.

Hvis du er ute etter en spesifikk vare eller modell, er det dessuten smart å sette opp prisvarsling gjennom disse tjenestene på forhånd. Da slipper du å følge med kontinuerlig.

Husk angrerett og prisgaranti

Som Amund Espelien i Prisguiden var inne på, er det noen butikker som tilbyr slikt som åpent kjøp eller prisgaranti. Dette betyr at du kan returnere en vare eller kreve mellomlegget utbetalt dersom varen dukker opp til en enda lavere pris i en viss periode etter at du kjøpte den.

Men det krever at du følger med på prisutviklingen. Heldigvis kan som nevnt prissammenligningstjenestene hjelpe deg der.

Det er også viktig å få med seg at dette ikke er noen lovbestemt rett. Det er helt opp til butikkene å sette betingelsene.

Samtidig bør du merke deg at angrerettloven automatisk gir deg fjorten dagers angrefrist på handel utenfor et fysisk utsalgssted, noe som inkluderer kjøp gjort over nettet.

Det kan derfor være smart å handle på nettet om du kan det, spesielt dersom butikken ikke gir deg noen andre muligheter til å angre på kjøpet.

For ikke å glemme at du slipper stresset med å gå og stå i kø.

