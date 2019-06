Klar for en ny runde Tamagotchi?

En av 90-tallets store landeplager var uten tvil det virtuelle «nøkkelringkjæledyret» Tamagotchi, og nå ser det ut til at den 23-årige oppfinnelsen kan være på vei tilbake for å besette en ny generasjon barnesinn.

Nyvinningen har fått navnet Tamagotchi On, og ved siden av en fargeskjerm – ja, i 1996 var det svart hvitt hele veien – skal 2019-versjonen også ha Bluetooth- og IR- teknologi innabords.

Dette skal gjøre det mulig å koble seg til både mobiltelefonen og andre Tamagotchi-enheter direkte. På den måten skal de små skapningene også kunne reise, leke sammen og visstnok gifte seg – noe som vil kunne skape enda flere av dem.

Fire farger å velge mellom. Foto: Bandai

Den aller viktigste nyheten kan likevel være en slags «barnehage»-funksjon som gjør at eierne kan sette hele greia på pause.

Kjent for å dø

Foto: Bandai

Tamagotchi altså er et «kosedyr» beregnet på den yngre garde. Det krever pleie og omsorg for å trives, vil gi deg tydelig beskjed dersom den må mates, luftes eller føler seg forsømt på andre måter. Da må du legge alt annet til side og gjøre det som gjøres må.

Den originale Tamagotchien hadde ingen pauseknapp, og var viden kjent for å plage sine eiere i utide – som i skoleklasser, kinosaler og under middager. Og dersom eieren eller dennes foreldre gikk lei og forviste den til en skuff, var det ikke uvanlig å finne at ens virtuelle kompis hadde vandret videre til de heldigitale jaktmarker etter kort tid.

Produsenten Bandai har flere ganger prøvd å få Tamagotchi tilbake i rampelyset på et eller annet vis – enten integrert i annen maskinvare eller i form av apper – og med Tamagotchi Go ser det ut til at produsenten Bandai virkelig satser på en klassisk, men utvidet opplevelse.

I USA kommer moroa i butikkene på tampen av juli måned, og har fått en veiledende prislapp på 60 dollar. Vi regner vel egentlig med at den vil dukke opp i Norge også, men har ikke fått en bekreftelse fra Bandai enda.

(Kilde: CBS News)