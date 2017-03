Kjempenyhet for Get-kunder: Nå kan du bytte ut kanalene du ikke ser på med HBO eller fotball

Kanalpakkene fra kabel-TV-leverandørene har vanligvis vært en rimelig lite fleksibel affære: Du må ut med noen hundrelapper for et par titalls mer eller mindre interessante kanaler, uten særlig mulighet til å tilpasse utvalget.

Nylig ble det forbudt med tvunget koblingssalg av TV og bredbånd, og det kan være bakgrunnen for at Get nå gjør det de kan for å gjøre TV-tilbudet sitt så lekkert som mulig.

Ut med kanaler, inn med tjenester?

Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

Fra og med 1. april får nemlig Gets TV-kunder anledning til å velge bort kanaler i grunntilbudet og erstatte dem med andre tjenester.

For eksempel blir det anledning til å velge HBO Nordic som en del av Get-tilbudet, i tillegg til alle de 480 kampene fra den norske Eliteserien i fotball.

Get vil imidlertid ikke si noe om hvor mange kanaler eller "kanalpoeng" det vil koste å bytte ut kanaler med de nye tjenestene.

– Disse konkrete forholdene vil vi gå ut med når vi lanserer tjenesten 1. april. I bunnen vil det uansett ligge et norsk kanal- og filmtilbud, og så vil du kunne legge premiumkanaler og -tjenester på toppen, sier Gets direktør for samfunnskontakt, Øyvind Husby, til Tek.no.

Filmer, sport, dokumentarer og barneinnhold

I tillegg til HBO og norsk fotball, vil valgmenyen fortsette å inkludere det øvrige innholdet som har blitt lagt til nylig. Det betyr tjenesten FilmFavoritter, med rundt 250 filmer som jevnlig oppdateres, premiumkanalen Viasat Sport, tjenesten Cirkus, som inneholder cirka 250 britiske krim- og dramaserier, dokumentartjenesten Curio og e-sportkanalen ESportsTV.

I dag koster disse fem kanalpoeng hver, altså fem ganger så mye som én enkeltkanal fra grunntilbudet. Enkeltkunder får 25 kanalpoeng i grunnpakka til Get, mens OBOS-medlemmer for eksempel får 5 kanalpoeng ekstra. De faste kanalene i grunnpakka, som altså ikke kan byttes ut, utgjør i dag 14 poeng.

Kundene får større regning

Helt uten ekstra kostnad blir endringen heller ikke. Gets enkeltkunder vil måtte ut med 50 kroner ekstra i måneden, mens egne priser skal gjelde for boligsammenslutninger.

For dem som er fornøyd med tilbudet i dag og ikke ønsker mer, vil Get-pakken dermed koste en femtilapp ekstra uten at de egentlig får noe særlig igjen for det.

– Tror dere folk vil godta prisøkningen?

– Vi tror at folk vil synes dette er god valuta for pengene når de ser alt som er inkludert i tilbudet. Bare Eliteserien har tidligere kostet flere hundre kroner i måneden, og det er også en masse annet innhold som kan ha stor verdi, sier Husby.

Tilgang til alt overalt

En annen nyhet som kommer 1. april er at Get-kunder får tilgang til alt innhold, også alle TV-kanaler de har tilgang til hjemme, via internett. Og du trenger ikke lenger en egen app, men kan se alt via nettleseren. Chromecast-støtte skal også komme på plass.

– Foreløpig gjelder det kun i Norge, men fra og med neste år vil jo nye EU-regler tre i kraft, som gjør at du skal ha tilgang til de samme tjenestene også i utlandet. Da vil du kunne se Get-innholdet også på ferie i Spania, sier Husby, som beskriver forhandlingene med innholdsleverandørene som «tøffe».

– Hvis du er fornøyd med tilbudet, så trenger du ikke å foreta deg noe som helst. Hvis du vil, så kan du gå inn og velge de kanalene og tjenestene som passer for deg. Du får bare mye mer å velge blant, sier Husby.

For godt til å være sant? Det vil vise seg 1. april.