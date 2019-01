Kjempebug i Facetime-samtaler lot brukere avlytte iPhoner

Vanligvis må du besvare samtaler for at personen i andre enden skal høre hva som skjer hos deg. Men på grunn av en uvanlig bug er det akkurat her Apples iPhoner med siste programvare har sviktet. Deres løsning for videosamtaler har nemlig kunnet starte lydopptak uten at du har tatt i mot anropet.

Nettstedet 9To5Mac melder at Apple nå har skrudd av gruppesamtaler i Facetime i påvente av en oppdatering som skal fikse problemet.

For den som er i mottakerenden av et slikt anrop er det ingen måte å se at telefonen begynner å ta opp lyd før anropet er besvart. I stedet ringer telefonen som vanlig. Skulle du være så uheldig at du trykker på av-/på-tasten når telefonen ringer vil telefonen begynne å sende video også.

Problemer også med Mac

Feilen har ikke bare rammet iPhoner med Apples Facetime-løsning, men også Mac-maskiner som har blitt oppringt på samme måte.

Apple lanserte i utgangspunktet gruppesamtaler over Facetime-systemet i fjor, men det tok ganske lang tid før funksjonen ble aktivert. Først i slutten av oktober ble den skrudd på, da i oppdateringen til iOS 12.1. Siden ser det ut til at buggen har vært aktiv i nesten tre måneder, frem til gruppesamtaler altså er deaktivert av Apple.

Det er ikke slik at alle Facetime-anrop snublet i denne buggen. Du måtte enten snuble i den eller fremprovosere den aktivt.

Les også: Vi prøvekjørte Apples Facetime-nyheter før lansering »

Legg til deg selv i gruppesamtalen

For å starte en samtale på denne måten måtte du først starte et videoanrop til en annen person, der også mottakeren måtte ha iOS 12.1. Deretter måtte du legge til ditt eget telefonnummer på nytt i samtalen for at lyden automatisk skulle begynne å strømme fra mottakerens telefon til din.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

Facetime har vært ett av Apples store satsingsområder i fjor og gruppesamtaler var en viktig nyhet for løsningen. Det ble også mulig å bruke Apples Animojier under samtaler. Du kunne altså forkle deg med hatter og dyr og andre ting som ble lagt på i samtalen underveis.

Skru av Facetime om du er usikker

Akkurat når gruppesamtaler vil fungere igjen er uklart, men en oppdatering som skal ta for seg feilen er ventet i løpet av uken. I mellomtiden har altså Apple deaktivert denne delen av tjenesten, og skulle du likevel føle deg usikker på funksjonen kan du deaktivere Facetime helt på din egen telefon.

Slik deaktiverer du Facetime på iPhone - følg pilene: