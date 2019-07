Kinesisk el-SUV skal lanseres i Norge – kommer til Oslo i august

Kinesiske bilprodusenter har så langt ikke vært veldig aktive utenfor sitt enorme hjemmemarked, men det kommer det til å bli en endring på fremover. Det første kinesiske merket som satser i Europa ser ut til å bli Aiways.

De la onsdag ut på en smått vanvittig test-tur med sin el-SUV Aiways U5. Turen startet i Xi'an i Kina, og bilen skal ankomme Frankfurt i Tyskland i tide til bilmessen der i starten av september.

Ruten måler totalt 14.231 kilometer, og går først gjennom Gobi-ørkenen og inn i Kasakhstan. Deretter går turen til Russland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederland, Frankrike, Sveits og så tilbake til Tyskland.

Bilen skal vises frem i Oslo i løpet av den siste uken i august, får vi opplyst fra Aiways' europeiske pressekontakt.

På størrelse med en i-Pace

Aiways satte onsdag i gang sin lange testtur med el-SUV-en U5 fra Xi'an i Kina. Foto: Aiways

Aiways U5 er en relativt romslig bil. Den måler 4.680 millimeter lang, 1.880 millimeter bred og 1.680 millimeter høy, med en akselavstand på 2.800 millimeter. Det er omtrent akkurat like lang og bred som en Jaguar i-Pace, men drøye ti centimeter høyere.

Bilen har et batteri på 65 kilowattimer, noe som skal gi en rekkevidde på 503 kilometer. Det er riktignok etter den utgående og altfor snille NEDC-standarden, så reell rekkevidde vil sannsynligvis være en del lavere.

De noe mindre Kia e-Niro og Hyundai Kona har til sammenlikning rekkevidder etter den strengere WLTP-standarden på henholdsvis 455 og 449 kilometer, så det er sannsynlig at U5 i praksis vil gå noe kortere enn disse.

Bilen har imidlertid mulighet for å få satt inn en ekstra batteripakke i bagasjerommet som skal kunne gi ytterligere 120 kilometer NEDC-rekkevidde, altså totalt 623 kilometer.

Aiways har ikke offentliggjort bilens hurtigladeegenskaper utover at den kan lade fra 30 til 80 prosent på 27 minutter. Det bør bety at den kan lade med maksimalt rundt 100 kilowatt.

Den er imidlertid et godt stykke unna noen sportsbil. Motoren yter 140 kilowatt og har et maksimalt dreiemoment på 315 Nm. Nevnte e-Niro og Kona har begge 204 hestekrefter i versjonen som selges i Norge.

Aiways U5 på bilmessen i Geneve i mars i år. Foto: Hanne Hattrem, VG

Radarer og kameraer

Bilen skal også få sikkerhetsfunksjoner som automatisk parkering, egen køfunksjon og filholder, og kommer med totalt 22 radarer og kameraer ombord. Selvkjøringsegenskapene skal være på det Aiways kaller nivå 2+, altså noe bedre enn nivå 2. Det skal bety at bilen vil kunne kjøre selv i stor grad, men at sjåføren må sitte parat til å bryte inn ved behov.

Som hos Tesla varsler også Aiways at U5 vil få mulighet for programvareoppdateringer «over the air», altså trådløst rett til bilen. En egen app gir blant annet fjernstyring av klimaanlegget, dører og vinduer og mulighet til å se direktebilder fra bilens kameraer.

Aiways lover en romslig kabin og høykvalitetsmaterialer. Foto: Aiways

Europeisk lansering av Aiways U5 er planlagt til april 2020, og vi får beskjed om at Norge vil være et av de første markedene hvor bilen kommer i salg. I Kina starter salget allerede senere i år, og vil der koste et sted mellom 30.000 og 45.000 euro.

Aiways sier de tror prisen vil ligge på samme nivå i Europa, som i tilfelle vil bety et sted like i underkant av 300.000 kroner for innstegsmodellen. Det gjenstår å se om vi kan trekke fra moms på den prisen, siden elbiler som kjent ikke har moms i Norge foreløpig.

Aiways vil for øvrig få konkurranse fra et annet kinesisk merke som vi og andre teknologimedier har ofret betydelig mer omtale, nemlig Byton. Deres M-Byte er planlagt å være på veien i Europa mot slutten av 2020.