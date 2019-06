Kia varsler full brems i leveransene av både e-Niro og e-Soul resten av året

Mens Tesla pumper ut biler i Norge, sliter konkurrenten Kia med leveransene av både e-Niro og kommende e-Soul.

Nå melder de i en epost til ventende kunder at de kun ser for seg å kunne levere ut mellom 150 og 250 e-Niro og mellom 200 og 250 e-Soul i år. Det var Teknisk Ukeblad som omtalte saken først.

Batterimangel og stor etterspørsel

– Det stemmer at vi i dag har informert kunder på venteliste at vi vil få langt færre elbiler i år enn antatt. En veldig beklagelig situasjon, sier Kia Norges informasjonsansvarlige Mette Simonsen Sauge til Tek.no.

Mette Simonsen Sauge i Kia Norge sier situasjonen er veldig beklagelig. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

– E-Niro og e-Soul er to veldig bra biler som det har vært stor interesse rundt og etterspørsel etter - i hele Europa. Etterspørselen er langt større enn det fabrikken har forutsett, og de klarer ikke produsere nok biler. Det skyldes i hovedsak mangel på batterier. Etterspørselen i Europa er jo økende også fordi flere land nå innfører insentiver på kjøp av elbil, sier Sauge.

I e-posten peker den norske Kia-importøren også på at nye og strengere regler for nullutslippsbiler trer i kraft i Europa neste år, og at det kan gjøre at produsentene skyver på nullutslippsbiler til 2020 eller til og med 2021.

Da Kia offentliggjorde prisen på 377 400 kroner for e-Niro i fjor høst, varslet de at de så for seg å levere rundt 2 000 biler i Norge i 2019.

Så langt i år har Kia levert ut noe i underkant av 600 e-Niro, så totalt ligger det altså nå an til rundt 800 biler i 2019.

For e-Soul, som skal ha leveringsstart i juli/august, anslo Kia tidligere at det skulle komme mellom 1 500 og 2 000 biler til Norge i år. Det tallet er altså også justert ned til rundt en tidel.

E-Niro har generelt fått gode kritikker for lang rekkevidde og god innvendig plass. Den offisielle rekkevidden er 455 kilometer WLTP. Foto: Hanne Hattrem, VG

Kan bli like dårlig neste år

Kia skriver på egne informasjonssider at de 960 første reservasjonsholderne i køen for e-Niro så langt har fått anledning til å skrive kontrakt på bilen, et tall som sist ble oppdatert 19. juni.

I e-posten melder de også at leveringssituasjonen neste år i verste fall kan bli lik situasjonen i år, altså mellom 750 og 800 biler. Det kan bety at ventetiden blir ekstremt lang for reservasjonsholderne.

Tidlig i mai opplyste Kia at de fortsatt hadde 5 200 reservasjoner på e-Niro.

Også nye e-Soul vil komme i et betraktelig lavere antall enn tidligere varslet. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Som hos Opel

Situasjonen kan minne om situasjonen for Opel da de lanserte Ampera-e i Norge i 2017. De så seg etter hvert nødt til å stanse salget av bilen fordi køen ble så lang at oppgitt ventetid var på rundt to år.

I etterkant justerte de opp prisen betydelig, selv for kunder som allerede hadde signert kontrakt. Det skyldtes blant annet at Opel ble solgt fra Ampera-e-produsent General Motors til PSA-gruppen, noe som endret kjøpsbetingelsene for Opel.

Opel har slitt med å bli kvitt Ampera-e i 2019-versjon til den prisen de har ønsket. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Tidligere i år varslet imidlertid Opel at de hadde rundt 1500 biler tilgjengelig for nysalg i år, men etter at interessen var laber måtte de justere ned prisen med 40 000 kroner.

Fortsatt er det tilsynelatende biler igjen til levering i 2019, til en pris på i underkant av 370 000 kroner inkludert levering.

Tesla har på sin side nylig rundet 10 000 leveranser av Model 3 i Norge så langt i 2019.