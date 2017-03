Kabinetterotikk fra Thermaltake

I kategorien «ting vi ikke helt vet om vi har lyst på» har vi denne gangen Thermaltake Core P7 TG. Her står for øvrig TG for «Tempered Glass» – altså herdet glass – og ikke The Gathering.

Taiwanske Thermaltake har god erfaring i å lage kabinetter, og Core P7 TG skal være det aller siste skuddet på stammen. Her snakker vi om et halvåpent tårn med en fem millimeter tykk glassplate foran og svært lite bak, ettersom hele poenget her er å vise fram komponentene dine.

Foto: Thermaltake

Foto: Thermaltake

Du kan faktisk henge den på veggen dersom du føler for det og har en solid vegg.

I tillegg til den halvbeskyttede hoveddelen får du med to ekstra plater som kan hengsles på og svinges 180 grader til den vinkelen du ønsker. Som du kan se av bildene kan disse eksempelvis holde et massivt vannkjølingsoppsett.

Å sette den opp slik vil dog ikke være spesielt praktisk dersom du har planer om å flytte på PC-en senere.

Noe å se på

Men praktisk er da heller ikke noe salgsargument for et kabinett som dette – her er poenget at ting skal være så pent og pyntelig som mulig.

Skulle du dog ha et ønske om en PC du faktisk kan bruke, er det greit å få med seg at det er godt med fester, skruehull og muligheter til å montere både 2,5- og 3,5-tommers disker – selv om det også vil være avhengig av hvilken vei du skulle finne på å montere hovedkortet.

Thermaltake Core P7 TG skal ha en veiledende pris på 299 amerikanske dollar. Pris og tilgjengelighet her på berget er ikke kjent i skrivende stund.

(Kilde: TechPowerUp)