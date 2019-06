Juni er på vei til å bli en ny stor leveringsmåned for Tesla

Så langt i juni er det i skrivende stund nyregistrert nesten 2 200 Tesla Model 3 i Norge – over tre ganger så mange som Tesla klarte å levere i hele mai.

Det gjør Model 3 til den soleklart mest solgte bilen så langt denne måneden, med godt over tre ganger så mange registrerte biler som nummer to på lista – Volkswagen e-Golf.

Den er det foreløpig registrert 646 biler av i juni, ifølge elbilstatistikk.no, som henter tallene sine fra Statens vegvesen.

Ekstrainsentiv

Nummer to: Volkswagen e-Golf, som har hatt aggressive priskampanjer i det siste. Foto: Hanne Hattrem, VG

Den siste måneden i kvartalet er ofte en god måned for Tesla, som vanligvis gjør alt de kan for å få levert ut så mange biler som mulig før kvartalstallene ferdigstilles.

Det siste i rekken av små og store tiltak var at Elon Musk nylig varslet at sort ikke lenger kom til å være standardfargen for Model 3, men i stedet medføre en ekstrakostnad på 1 000 dollar – 8400 kroner i Norge.

Endringen trår selvfølgelig i kraft ved kvartalsskiftet, så folk får en ekstra grunn til å bestille bil før måneden er over. Fremover vil standardfargen være hvit. Nylig varslet Tesla også at de nå har Model 3-biler på lager i Norge for umiddelbar levering.

Det dreier seg foreløpig kun om Long Range-varianten til godt over 400 000 kroner, ikke den billigere Standard Range Plus-modellen.

Langt opp til rekorden

Selv med god fart i junileveringene er det også langt igjen til den voldsomme marsmåneden, hvor Tesla satte soleklar ny leveringsrekord for en enkeltmåned i Norge. 5 315 ble det endelige tallet den gang.

Det foreløpige junitallet betyr også at Tesla sannsynligvis leverer den nest beste måneden noen bil noen gang har gjort. Rekorden før mars ble nemlig holdt av Nissan, som leverte rundt 2 200 Leaf på én måned i mars i fjor.

I USA har det dessuten blitt spekulert i at Tesla skulle sette ny leveringsrekord i andre kvartal, med over 1000 biler om dagen i juni. Kilder sa imidlertid til Electrek i helgen at det ser ut til å bli vanskelig å ta rekorden.

Mange e-tron

Audi fortsetter jevnt og trutt leveringene av e-tron. Foto: Hanne Hattrem, VG

Utover Model 3 ser det også ut til å bli en brukbar måned for Audi, som så langt har fått kvittert ut 432 e-tron i juni. Det bringer årstallet over 2 150 og forbi Jaguar i-Pace, som nå står på 2 060.

Tesla Model S og X har det fortsatt ganske trått, med henholdsvis 189 og 191 biler, men langt fra så trått som Kia e-Niro, med bare 44 biler så langt i juni. Litt bedre er det for søsterselskapet Hyundai, som har fått levert ut 237 av Hyundai Kona og 169 av Ioniq så langt denne måneden.

Totalt for året er det «selvfølgelig» Tesla Model 3 som så langt ligger på topp, med solide 9730 nyregistrerte biler. Volkswagen e-Golf følger med 5 193, foran Nissan Leaf (4 037) og nå altså Audi e-tron (2 151).