Januarsalget er i gang, men hvor bra er det egentlig sammenlignet med Black Week?

Tilbudsdager som Black Friday, Green Friday og Cyber Monday er relativt nye oppfinnelser, skapt av handelsstanden for å selge enda flere produkter. «Januarsalg» har derimot en lenger tradisjon her i Norge, hvor butikkene forsøker å tømme lagrene sine med fjorårets produkter i forkant av en ny sesong.

Men klarer den tradisjonelle salgsperioden å konkurrere med den intense «svarte» uken vi hadde i november?

Bare delvis, skal vi tro Are Vittersø, daglig leder i prissammenligningstjenesten Prisjakt:

Are Vittersø, daglig leder hos Prisjakt Norge, sier det er færre produkter på tilbud i januar sammenlignet med november. Foto: Prisjakt

– Det er vanligvis ganske høy snittrabatt også i januar. I januar i fjor var det 19 prosent rabatt i snitt på alle produkter som gikk ned 10 prosent eller mer, forteller Vittersø til Tek.no.

– Hovedforskjellen fra Black Friday i år er at antallet produkter på salg er vesentlig lavere. Bare 6 prosent av alle produkter gikk ned 10 prosent eller mer i januar, mens på Black Friday var 18 prosent av produkter på salg. Det vil si at det er gode muligheter for å gjøre gode kjøp i januar, men om vi ser på helheten så er det større sjanse for å finne de beste tilbudene under Black Friday, konkluderer Vittersø.

Hvilke tilbud er faktisk gode?

For å se om Prisjakts tall stemmer med virkeligheten, og for å se hvordan januartilbudene er sammenlignet med Black Friday-tilbudene, har vi tatt en titt på de beste tilbudene på markedet akkurat nå.

Akkurat som vi gjorde under Black Week-uken, har vi bare sett på produkter som har gått betydelig ned i pris og som også har fått god omtale i testene våre.

Våre funn viser at det er gode tilbud i januar, men akkurat som fjorårets Prisjakt-statistikk viser er det betydelig færre tilbud i januar enn vi så under Black Week. Flere av de samme produktene dukker opp, og tilbudsprisene er nesten akkurat de samme.

Noen nye høydepunkt eksisterer dog. Under finner du de beste tilbudene vi fant:

De beste januarsalg-kjøpene

Nintendo Classic Mini SNES: Den beste retromaskinen

Pris ved lansering: 1490 kroner

Black Week-tilbud: 749 kroner

Pris nå: 699 kroner

SNES Classic, som allerede hadde betydelig rabattert pris i november, har falt enda mer i pris. I januar har både Elkjøp og Power satt ned prisen på retrokonsollen til 699 kroner, som er rekordbillig.

LG V30S ThinQ: En smart toppmodell

Pris ved lansering: 9490 kroner

Black Week-tilbud: Var ikke på tilbud

Januartilbud: 4490 kroner

LG V30 tok oss med storm for drøyt et år siden, og i fjor kom en svakt oppgradert variant kalt V30S ThinQ. Den hadde litt bedre innmat og bitte litt annerledes design, men stort sett var de to modellene veldig like. Og det er en god ting.

Nå er den for første gang på tilbud, og til bare 4490 kroner. Det er en svært hyggelig pris for en virkelig god mobil. Er du glad i musikk, kan dette være mobilen for deg.

Samsung Galaxy S8: En eldre toppmodell til rekordlav pris

Pris ved lansering: 7595 kroner

Black Week-tilbud: 3990 kroner

Januartilbud: 3490 kroner

Selv om det snart er to år siden Samsung Galaxy S8 kom på markedet er det fortsatt en svært god mobil. Den var på tilbud på Black Friday til 3990 kroner, og i januar har den falt enda lavere i pris, til bare 3490 kroner. Så lite har denne modellen aldri kostet.

Samsung QE75Q9FN: Toppmodellen blant 4K-TV-ene

Pris ved lansering: 62 998 kroner

Black Week-tilbud: 34 990 kroner

Januartilbud: 33 990 kroner

Q9-serien byr fortsatt på Samsungs aller beste 4K-TV-er, med helt rå bildekvalitet.

Den samme TV-en var på tilbud under Black Week, men nå i januar har prisen falt enda et hakk lavere på den enorme 75-tommeren.

Det er naturligvis ikke en TV for alle – du trenger tross alt ganske mye plass for en slik TV-størrelse – men for deg som vil ha det største og det beste, er dette modellen for deg.

33 990 kroner er den laveste prisen denne TV-en har vært tilgjengelig for, selv om det naturligvis fremdeles er snakk om mye penger. Hvis du går ned i størrelse, eller i kvalitet, vil prisen naturligvis falle dramatisk.

Sony Xperia XZ2 Compact: Den beste minimobilen

Pris ved lansering: 5990 kroner

Black Week-tilbud: 2990 kroner

Januartilbud: 2990 kroner

Mobiler blir bare større og større, men det er fortsatt mange som foretrekker noe litt mindre og mer håndterlig. Markedet for kompaktmobiler er nesten ikke-eksisterende nå, men Sony holder fortsatt standen. For ikke bare er Sony Xperia XZ2 Compact liten, men den er faktisk bra også.

Det gode Black Week-tilbudet på 2990 kroner er nok en gang tilbake. Er du ute etter en liten og god mobil er dette blant veldig få alternativer.

God of War: En sikker vinner for alle med PS4

Pris ved lansering: 545 kroner

Black Week-tilbud: 249 kroner

Pris nå: 269 kroner

Dette spillet holdt seg på lav pris under hele Black Week i november, og nå er det nok en gang tilbake på tilbud. Selv om det koster 20 kroner mer enn det gjorde, er det likevel et godt tilbud for et veldig bra spill.

Spider-Man: Herlig superhelt-action i New York

Pris ved lansering: 595 kroner

Black Week-tilbud: Ca 319 kroner

Pris nå: 349 kroner

Spider-Man-spillet fra Insomniac var på rekordtilbud under Black Week, og med januarsalget er det nok en gang tid for redusert pris. Prisen er imidlertid 30 kroner mer enn det var i høst, men om de tikroningene spiller noen rolle får du selv avgjøre. Vi anser det fortsatt som et godt tilbud.

Nintendo Classic Mini NES: Nostalgisk perle

Pris ved lansering: 899 kroner

Black Week-tilbud: 477 kroner

Pris nå: 499 kroner

Nintendo har gjort stor suksess med sine mini-konsoller, og dette var enheten som startet det hele. Prisen var rekordlav i november med 477 kroner, og nå er den nok en gang på tilbud til 499 kroner. Her virker det rett og slett som prisen har stabilisert seg på et relativt lavt nivå, og det går neppe opp over 600 kroner med det første.

Vi har for øvrig ikke testet NES Classic selv her på Tek.no, men du kan lese inntrykket vårt av oppfølgeren SNES Classic, som vi virkelig digger.

Sonos One: En smarthøyttaler som faktisk låter bra

Pris ved lansering: 1995 kroner

Black Week-tilbud: 1695 kroner

Januartilbud: 1745 kroner

Sonos One lå stabilt på 2000 kroner helt fra lanseringen og fram til Black Friday. Da falt prisen til 1695 kroner, før den hoppet opp til originalprisen kort tid etterpå. Deretter har høyttaleren vært tilgjengelig i hele desember, og nå også i januar, til 1745 kroner.

Det er ikke akkurat et enormt fall fra den opprinnelige prisen på 1995 kroner, men vi synes likevel det er en grei pris for en meget god smarthøyttaler.

Huawei P20 Pro: En toppmodell til rekordlav pris

Pris ved lansering: 8490 kroner

Black Week-tilbud: 4990 kroner

Januartilbud: 5190 kroner – 5490 kroner

Da P20 Pro dukket opp i våres kostet den 8000 kroner. De kronene inkluderte markedets aller beste mobilkamera og et digert batteri på 4000 mAh, for å nevne noe.

Under Black Week var prisen redusert til 4990 kroner, noe vi syntes var mildt sagt imponerende for en av markedets aller beste mobiltelefoner.

Nå er mobilen nok en gang på tilbud, dog til en litt høyere pris på 5190 kroner. Vi har også sett den sprette litt opp til 5490 kroner, men det virker som det hopper frem og tilbake mellom disse to prisene.

Huawei P20 Pro ligger fortsatt som nummer to på vår toppliste av mobiler, og er dermed fortsatt et kupp for bare 5190 kroner.

Prisjakt.no er en kommersiell partner av Tek.no. De leverer oppdaterte priser, prisvarsling og produktinformasjon.