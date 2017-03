Ja, dette er faktisk en TV

Den sørkoreanske elektronikkgiganten Samsung har stadig noe nytt på gang, ikke minst på TV-fronten. Nå har selskapet sluppet en pressemelding hvor de redegjør for et knippe nye produkter, og blant dem er en TV som skiller seg en del ut når det gjelder design.

TV-en har fått navnet The Frame og har den spesielle egenskapen at den er til forveksling lik et vanlig veggbilde. På den måten skal apparatet altså integreres sømløst i interiøret hjemme.

Vi så den nye TV-en allerede på CES i januar, men da var det ingen som ville fortelle oss om teknologiene bak TV-en eller hva slags spesifikasjoner det var snakk om. Det er egentlig ikke avslørt nå heller, annet et at navnet altså er The Frame.

Velg mellom 100 kunstverk

TV-en går over til det veggbilde-lignende utseendet når den slås av, i stedet for å gå i svart slik som en vanlig TV. Egenskapen aktiveres via en egen funksjon som heter Art Mode, som altså kan slås av.

Rammene ser også ut som dem man finner på veggbilder. Foto: Samsung

Med funksjonen aktivert kan man velge mellom 100 forskjellige digitale kunstverk i 10 ulike kategorier, som blant annet omfatter landskap, dyreliv og tegninger. Det går også an å skifte ut «bilderammen» på TV-en. TV-en kommer med noe som heter Invisible Connection, som kamuflerer kablene godt, og har minimalt gap mellom TV-en og veggen.

The Frame skal lanseres nå i USA, men norsk pris og tilgjengelighet er ennå uvisst. Samsung benytter for øvrig det samme arrangementet til å kunngjøre den amerikanske lanseringen av sine nye QLED-TV-er, som er den teknologien Samsung har satset på i stedet for OLED. Vi tok en titt på disse TV-ene på CES-messen i januar.

Vi har for øvrig sett TV-er som glir sømløst i omgivelsene tidligere også, i form av blant annet Panasonics «gjennomsiktige» prototype. LGs nye, supertynne TV-er er også forbausende like bilder som du kan henge på veggen.

