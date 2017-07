iRobot vil selge dataene robotstøvsugeren samler inn hjemme hos deg

Har du en avansert robotstøvsuger i dag, er sjansen stor for at den samler inn data om hjemmet ditt som kan selges videre.

– Det er et helt økosystem av ting og tjenester som smarthjemmet kan levere så fort du har et rikt kart over hjemmet som brukeren har tillatt at deles, sier sjefen i robotprodusenten iRobot, Colin Angle, til Reuters.

Avanserte kart

Selskapet hans produserer blant annet robotstøvsugerne i Roomba-serien, og toppmodellene der har avansert teknologi som tegner opp kart over hjemmet ditt etter hvert som støvsugeren fyker over gulvene.

Disse kartene håper Angle nå å kunne selge til Amazon, Apple og/eller Google, og han sier til Reuters at det kan skje i løpet av de neste tre årene. Alle disse selskapene slåss i dag om å tilby den beste smarthushjelperen, i form av Amazon Echo, Google Home og Apples kommende HomePod.

Guy Hoffman, professor i robotikk, sier til Reuters at detaljerte kart over folks hjem vil være et stort gjennombrudd for det smarte hjem.

Han eksemplifiserer gjennom lydsystemer som kan matche lyden til akustikken i huset, airconditioning som kan legge opp luftflyten rom for rom og smartlys som kan kan justere seg etter plasseringen av vinduene og tiden på døgnet.

– Ikke uten tillatelse

En utfordring er selvfølgelig personvern. iRobot-sjefen sier selskapet ikke kommer til å selge kundenes data uten tillatelse, men han sier han har tro på at flesteparten vil gi tillatelse for å få tilgang til smarthjemfunksjonene.

Brukere av iRobot-appen kan allerede i dag velge å ikke dele dataene sine i nettskyen, men iRobots brukeravtale inneholder imidlertid allerede følgende passasje som gir selskapet anledning til å gjøre nærmest hva de vil med dataene, skriver Gizmodo:

"We may share your personal information with] other parties in connection with any company transaction, such as a merger, sale of all or a portion of company assets or shares, reorganization, financing, change of control or acquisition of all or a portion of our business by another company or third party or in the event of bankruptcy or related or similar proceeding."

Da vi testet robotstøvsugere i fjor, var det iRobots toppmodell Roomba 980 som stakk av med seieren. Siden har vi testet både én og to billig-støvsugere fra Kina, og dessuten hele 13 håndholdte modeller.