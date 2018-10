DxoMark: iPhone Xs har verdens nest beste mobilkamera

Kameraet er en av de viktigste delene i en smarttelefon, og noe Apple viet mye tid da de lanserte sine nye iPhones for knappe tre uker siden.

Et av nettstedene som går grundigst igjennom kameraytelsen til mobilkamerer er nettstedet DxOMark, som nå har testet kameraet til Apples nyeste toppmodell: iPhone Xs Max.

De endte opp med å kåre det til det nest beste mobilkameraet på markedet. Verdt å merke seg er at kameraet er identisk mellom iPhone Xs og Xs Max, og skal være merkbart bedre enn det vi finner i fjorårets iPhone X.

Erkerivalen P20 Pro fra Huawei, som vi kronet med 10/10 i vår test, kunne imidlertid ikke den nye iPhonen hamle opp med. P20 Pro har ifølge DxOMark en kamerascore på 109, mens iPhone Xs Max ble vurdert til en score på 105. Poengsummen er basert på analyser av kameraet etter 1500 eksponeringer (stillbilder) og til sammen to timer videoopptak.

Best i dagslys

iPhone Xs Max-kameraet vurderes særlig høyt for ytelsen i dagslys både ute og inne, sammen med lynrask og presis autofokus. Apple får også skryt for bokeh-effekten i protrettmodusen. For video kan Apple notere seg gode skussmål for detaljskarphet, bildestabilisering, autofokus og kontrast.

Sliter i mørket

Kameraet lever imidlertid ikke helt opp til konkurrentene, og da først og fremst Huaweis P20 Pro, når solen går ned. Dette merkes ved at man ser mer støy i bildene når det er lite omgivelseslys. Bilder kan også bli undereksponerte når blitsen er aktiv, og zoom-funksjonen gir mindre detaljer enn de beste alternativene. Det samme gjelder også for videoopptak.

Her er kameraet testet ved nattfotografering. Foto: DxOMark

Over ser du et av DxOMarks mange testbilder for å sette kameraet på prøve i situasjoner med lite lys. Det blir tydelig at iPhone-kameraet sliter med mer støy enn konkurrentene, men legg også merke til hvor mye mindre detaljert P20-Pro-bildet fremstår. Her virker det som Samsung Galaxy S9-kameraet (til høyre) er en god mellomting mellom detaljer og støy.

Kamerytelsen ved forstørrelse. Foto: DxOMark

Om du blåser opp bilder som er tatt ved maksimal optisk zoom omtrent fem ganger ser du virkelig hvordan Huaweis P20 Pro senker konkurrentene på detaljer og oppløsning.

Imponerende nattmodus i P20 Pro

Fra testen vår av Huawei P20 Pro skrev vi at noe av det mest imponerende med kameraet dens var nattmodusen, som kan sanke lys i flere sekunder uten at du trenger å sette fra deg mobilen i et stativ. Bevegelige objekter i bildene blir dessuten ikke klint utover. I tillegg kan telefonen levere 3x optisk zoom. Til sammenligning tilbyr iPhone Xs-modellene 2x optisk zoom.

(Kilde: DxOMark)