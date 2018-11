iPhone Xr selger dårligere enn forventet

Apple har måttet skru ned produksjonen av iPhone Xr etter at salget har vært lavere enn forventet, melder nettavisen Nikkei Asian Review. De har snakket med kilder hos produksjonsselskapene Apple bruker.

Det største produksjonsselskapet Apple samarbeider med er kinesiske Foxconn. Ifølge nettstedet bruker de nå bare 45 av de 60 produksjonslinjene de har satt opp for iPhone Xr, noe som betyr at de produserer rundt 100 000 færre enheter daglig enn opprinnelig planlagt, skriver nettstedet. Det er ned mellom 20 og 25 prosent, og det samme skal gjelde den andre toppleverandøren Pegatron.

Apple skal også ha hatt en tredje og mindre fabrikant, Wistron, klar til å sette sammen iPhone Xr dersom etterspørselen var stor, men denne vil ikke få noen ordrer til årets julesesong, ifølge Nikkei.

Selger mer enn ventet av iPhone 8

Etterspørselen etter forgjengerne iPhone 8 og 8 Plus er på sin side større enn ventet, noe som har ført til at Apple har bedt om større produksjon av disse. iPhone 8 koster for tiden fra 6490 kroner, 2000 kroner mindre enn iPhone Xr.

iPhone Xr er årets «billigmodell» fra Apple, men har en startpris på 8490 kroner. Det som hovedsakelig skiller den fra toppmodellene Xs og Xs Max er at den har LCD-skjerm i stedet for OLED, kropp i aluminium fremfor stål, én kameralinse bak i stedet for to og hakket mindre RAM.

Da vi testet den, konkluderte vi at Xr er iPhonen for de aller, aller fleste. Det du går glipp av med toppmodellen er ikke nødvendigvis verdt de 2500 kronene ekstra du må ut med.

iPhone Xr (til venstre) selger dårligere enn forventet, og Apple skal ha justert ned produksjonen fra det første anslaget. Her sammen med iPhone Xs. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Telenor: – Under forventning

Kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor sier iPhone Xr selger noe under forventning så langt, men fortsatt godt. Foto: Frode Hansen, VG

Telenors kommunikasjonssjef Anders Krokan sier til Tek.no at salget av iPhone går svært bra totalt sett, men at hovedvekten som forventet er på Xs-modellene.

– Vi opplever også at Xr har et godt salg, men kanskje noe under forventning, samtidig som 8-modellene selger tilsvarende bedre enn forventet. Xr må oppleves, man bør se den fysisk, og nå som den er tilgjengelig i butikk, tror vi den vil styrke seg i markedet. Vi tror også at Xr fortsatt mangler litt kjennskap blant kundene, sier Krokan.

Han legger til:

– Når det er sagt, så er det ytterst få Android-mobiler som selger mer enn iPhone Xr i våre kanaler.

Elkjøp: – Litt tidlig å si

Elkjøps kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly. Foto: Elkjøp

Kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp sier på sin side at det er litt tidlig å si hvordan salget kommer til å utvikle seg, all den tid salget av iPhone Xr bare startet i slutten av oktober.

– Det vi ser så langt er at interessen er stor, vi tror dette skyldes at Xr er den rimeligste av de nye iPhone-modellene vi fører. Selv om vi er tidlig i salgsprosessen har vi stor tro på at salget av Xr vil ta seg opp mot Black Friday og før julehandelen. Vi har tidligere sett en trend i Norge hvor telefoner i en høyere prisklasse selger bra hos oss, og dette betyr at vi kan få en annen utvikling her i landet enn det som blir spådd i enkelte andre land, sier hun.