iPhone X-skjermen «fryser» når det blir kaldt

Apples nyeste og svindyre toppmodell, iPhone X, har helt klart sine sterke sider, men mot kulde og vinter er det nå klart at den ikke er så godt forberedt som både kundene og Apple selv hadde forventet.

De siste dagene er det nemlig rapportert om flere tilfeller hvor skjermen til iPhone X «fryser» og slutter å reagere på berøring like etter at eierne tar med seg telefonen utendørs i kulda.

Mer konkret skal telefonen få problemer dersom temperaturen går fra flere plussgrader til temperaturer rundt 0 grader celsius eller lavere på kort tid.

Apple bekrefter problemet

iPhone X.

Utypisk nok har Apple vært svært raskt på ballen og allerede bekreftet kuldeproblemet:

– Vi er klare over tilfeller hvor iPhone X-skjermen midlertidig slutter å reagere på berøring om den brått utsettes for kulde, forteller selskapet til Apple-bloggen The Loop, som først omtalte saken.

Fiks er på vei

Apple fremhever at skjermen «i løpet av noen sekunder» vil lystre fingrene dine igjen, og kan fortelle at en en løsning på problemet er på vei i form at en kommende programvareoppdatering til iOS 11.

Apple har designet iPhone X for bruk i mellom 0 og 35 grader celsius.

Akkurat hva som får skjermen til å fryse til er ikke kjent. På ulike nettfora blir det imidlertid spekulert i om det nye Face ID-kameraet – som ved hjelp av en rekke ulike sensorer låser opp iPhone X – kan være syndebukken.

Andre viser til at Apple faktisk bare anbefaler å bruke iPhone X i temperaturer mellom 0 og 35 grader celsius. Dersom sistnevnte skulle ha noe å si burde imidlertid også andre iPhoner, som iPhone 8, opplevd lignende problemer.

Det er fra tidigere et velkjent problem at mange iPhone eiere opplever at telefonen deres plutselig slår seg av dersom den tas med ut i kulde, selv om batteriet har rikelig med strøm.

Vi får bare vente å se om dette nye problemet med fryste iPhone X-skjermer er enda en ting iPhone-eiere må lære seg å leve med eller ei, men det virker som Apple kommer med en løsning.

