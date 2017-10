iPhone X har det nest største batteriet av alle iPhoner

Apple er kjent for å ikke være helt åpne om mobilspesifikasjoner som batteristørrelse og minnemengde på mobilene sine, og det var også tilfellet for selskapets rykende ferske modeller. Nå ser det imidlertid ut til at den «hemmelige» innmaten til den nye toppmodellen er avslørt.

Det ser ut til at iPhone X har et batteri på 2716 mAh og 3 GB minne. Opplysningene dukket opp via det kinesiske teletilsynet TENAA, og tilkjennegjort av lekkasjekontoen OnLeaks på Twitter.

Nest høyest

iPhone X. Foto: Apple/Skjermdump

Dette betyr at iPhone X har den nest høyeste batterikapasiteten av alle iPhone-modeller, etter iPhone 7 Plus, som har en kapasitet på 2900 mAh. Det betyr også at mobilen har enda større batteri enn iPhone 8 Plus, med sine 2691 mAh.

Minnemengden på 3 GB er det samme man finner på iPhone 8 Plus, og ingen stor overraskelse. iPhone 8 har til sammenligning kun 2 GB minne og et batteri på 1821 mAh.

iPhone X er ennå et stykke unna lansering, men vi har fått tatt en titt på telefonen og kan bekrefte at den er lovende og imponerende med et skikkelig stilig design. Telefonen er imidlertid svært dyr, med en prislapp på 11 000 og 12 700 kroner i norske butikker for henholdsvis 64- og 256 GB-utgaven. Som vi pekte på nylig kan man få mange andre dingser for denne prisen.

(Via The Verge)