iPhone X' avanserte ansiktsgjenkjenning skal trolig snart komme på iPad også

En av de største nyhetene på Apples kostbare flaggskip iPhone X var den relativt sofistikerte ansiktsgjenningsteknologien Face ID. Nå virker det som om teknologien skal ta steget over til et annet av Apples kjente produktsegmenter.

Nettstedene 9to5mac og MacRumors melder at nye iPad Pro-modeller som skal lanseres neste år vil bli utstyrt med den samme Face ID-teknologien som iPhone X. Opplysningene kommer fra analyseselskapet KGI Securities, som vanligvis er en ganske pålitelig kilde.

De nye, oppgraderte iPad-modellene skal ifølge analytikerne få den såkalte TrueDepth-kamerateknologien, som gjør Face ID-løsningen mulig. Det skal altså kun være de mer kostbare Pro-modellene som kommer med teknologien.

Skal trolig få flere bruksområder

Face ID-sensorene skal trolig spres til Apples nettbrett. Dette er iPhone X. Foto: Apple/Skjermdump

Med TrueDepth og Face ID tilgjengelig på Apples toppmodeller innen både nettbrett og mobiler er det meningen at «økosystemet» rundt teknologien skal utvikles videre i utviklersammenheng, ifølge kildene hos KGI Securities. Flere bruksområder for teknologien ligger nok med andre ord i kortene, uten at det er klart akkurat hva vi har i vente.

Når vi vil se de angivelig nye iPad Pro-modellene er uvisst, men kildene vil ha det til at lanseringen kan skje i «finansåret» 2018, som hos Apple faktisk startet den 1. oktober. Mest sannsynlig vil de imidlertid ikke komme før et stykke utpå nyåret, da iPad Pro-nettbrettene kom i nye versjoner så sent som i juni i år.

Face ID benytter 30 000 usynlige IR-prikker som sendes ut fra Face ID-sensoren for å analysere ansiktet ditt i stor detalj, og takket være avansert maskinlæring skal Face ID fungere selv ved ulike endringer av ansiktet. Løsningen har møtt skepsis fra amerikanske myndigheterr på grunn av sikkerhetsbekymringer, og skal angivelig også ha bydd på produksjonsproblemer.

