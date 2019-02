iPhone «kvelder» når du sier dette til den

Når ting går galt med tekniske dingser kan det fort bli alvorlig for både brukere og selskaper, men noen feil er det rett og slett bare å flire av. Den nyste feilen som har rammet iOS, som kjører på alle iPhoner, er en slik feil.

For nå viser det seg nemlig at iPhone krasjer bare du sier ordet «bindestrek» til den fem ganger etter hverandre.

Si «bindestrek» – det er helt ufarlig

En ganske sær feil, altså, men mens Apple utvilsomt er på ballen for å fikse feilen i neste iOS-oppdatering, kan du jo prøve selv. Enten for å simpelthen forsikre deg om at mennesker fortsatt er smartere enn maskiner, eller for å tulle med iPhonen til kameraten som ikke har fått med seg feilen ennå.

Alt du trenger å gjøre for å få en iPhone til å krasje er å aktivere dikteringsfunksjonen. Det gjør du ved å trykke på det lille mikrofon-ikonet nede til høyre på tastaturet, og si «bindestrek» fem ganger etter hverandre.

Raskest fra søkeskjermen

Trykk på mikrofonen under tastaturet og si «bindestrek» fem ganger.

Det raskeste, om du vil tulle med noen, er å dra fingeren ned på hjemskjermen for å få frem den vanlige søkeskjermen. Da spretter tastaturet opp umiddelbart, og du kan trykke på mikrofonen.

Skjermen vil gå i svart, men etter noen sekunder vil den være tilbake i storform. Den underlige feilen starter nemlig selve grensesnittet på nytt, og ikke hele mobilen, og ingen data går tapt.

Dersom du ikke ser noen mikrofon er det fordi du tidligere har deaktivert diktering, eller fordi du kanskje bruker et annet tastatur. Diktering kan du slå det på igjen ved å søke etter «diktering» eller ved å navigere til Innstillinger, Generelt, Tastatur.

En litt artig detalj er at feilen fungerer på alle språk. På engelsk kan du for eksempel krasje telefonen ved å bruke det engelske ordet for bindestrek, som er «hyphen», men da må du altså ha telefonen satt til dette språket fra før.

