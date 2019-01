iPhone kan bli billigere utenfor USA

Det er ingen nyhet at Apples iPhoner har blitt svært kostbare, men nå kan det se ut til at selv Apple-sjef Tim Cook har har fått med seg at prisgaloppen ikke kan fortsette inn i himmelen.

Ble dyrere utenfor USA

I et intervju med pressebyrået Reuters kommenterer Cook den voldsomme prisøkningen iPhone har hatt i flere markeder utenfor USA den siste tiden:

– Utenlandske valutaer, særlig i de markedene som svekket seg det siste året, førte utvilsomt til at de (iPhone, red.anm) steg betydelig mer.

Cook sikter her til at iPhone steg mer i pris enn det som var tilfellet for amerikanske kunder, som handler telefonen sin i dollar. Det er nettopp dollaren Apple bruker som referanse når de setter priser for andre markeder rundt om i verden. Mens det ikke er noe å si på den praksisen kan dette raskt slå ut på salget om dollaren styrker seg svært mye i verdi i forhold til andre lokale valutaer.

Det er nettopp dette Apple viser til har skjedd flere steder i verden og oppgir som begrunnelse for hvorfor iPhone-regnskapene deres viser en omsetningssvikt på 15 prosent over fjoråret.

Tar prisen et år tilbake

I en uttalelse som kan tolkes dit at Apple nå vurderer å justere ned prisen på iPhone i flere markeder forteller Cook følgende:

– Vi har bestemt oss for å ta prisen tilbake til der den var for et år siden i håp om at det vil hjelpe salget.

Nøyaktig hvilke områder Cook sikter til vites ikke, men det kan bety godt nytt også for oss nordmenn. Én dollar har blitt omtrent 1,5 kroner dyrere bare siden nyttår 2018, og vi er allerede blant landene som betaler mest for iPhone.

Sliter du med at telefonen din ikke vil lade? Se tipsene våre her:

For fem år siden fikk du en iPhone for 5790 kroner:

Så mye har Apples iPhoner gått opp i pris »

(Kilde: Reuters)