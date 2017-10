Fingersensoren på iPhone vil forsvinne for godt

Apples nye iPhone 8-modeller ble som kjent utstyrt med den samme fingeravtrykkløsningen som foregående iPhone-telefoner, men nå kan det se ut til at Apple heretter skal droppe fingeravtrykksensorene fullstendig til fordel for løsningen man finner på iPhone X.

Apple Insider og 9to5mac melder at analytikere hos KGI opplyst at Apple planlegger å erstatte Touch ID med ansiktsskanningsteknologien Face ID på telefonene som lanseres fra og med neste år. Informasjonen stammer fra et notat til investorer, og KGI pleier å være en troverdig kilde.

Skal gi konkurransefordel

iPhone X er foreløpig den eneste Apple-telefonen med Face ID. Foto: Apple/Skjermdump

KGI mener at valget vil gi Apple en konkurransefordel mot andre mobilprodusenter på markedet. Byrået mener at også Android-produsenter vil kaste seg på 3D-sensorer fremover, og at Apple vil tjene på ledelsen de har innen denne teknologien for øyeblikket.

Det samme analysebyrået meldte nylig at Apple planlegger å inkorporere Face ID-teknologien i nye iPad Pro-modeller neste år, noe som underbygger informasjonen om at Apple skal satse bredere på ansiktsskanningsteknologien fremover.

Face ID benytter 30 000 usynlige IR-prikker som sendes ut fra Face ID-sensoren for å analysere ansiktet ditt i stor detalj, og takket være avansert maskinlæring skal Face ID fungere selv ved ulike endringer av ansiktet. Løsningen har møtt skepsis fra amerikanske myndigheterr på grunn av sikkerhetsbekymringer, og skal angivelig også ha bydd på produksjonsproblemer.

Når det gjelder øvrige opplysninger om neste års iPhone-modeller har det ennå ikke dukket opp så mange rykter. Ett av ryktene som har dukket opp er et Apple planlegger to store modeller for neste år, hvorav den ene har en skjermstørrelse på 5,85 tommer, mens den andre skal være på 6,46 tommer, som Apple Insider meldte.

