iPhone 8 dropper fingersensor til fordel for ekstremt nøyaktig ansiktsscanner

Apples neste toppmodell, iPhone 8, skal angivelig komme med en ansiktsscanner få har sett maken til. Hvis ryktene stemmer vil sensoren plassert på framsiden av mobilen være så rask at den kan gjenkjenne ansiktet ditt på bare noen mikrosekunder. Det er altså milliondeler av et sekund, noe som antageligvis vil føles ganske umiddelbart i virkeligheten.

Den nye informasjonen stammer fra den koreanske avisen The Korea Herald, som siterer en ikke navngitt kilde.

Dropper hjemknapp og Touch ID-sensoren

Det har lenge vært spekulert i at iPhone 8 vil få en heldekkende skjerm, og med de nyeste lekkasjene er det så godt som bekreftet. Det ingen har fått et klart svar på enda er imidlertid nøyaktig hva som har skjedd med hjemknappen, og hvorfor Apple tilsynelatende har valgt å droppe fingersensoren til fordel for en ansiktsscanner.

Ryktene vil ha det til at Apple prøvde å få en fingeravtrykksleser innebygd i skjermen, men rakk ikke å få det klart i tide. Dermed blir det nå ansiktsscanneren som skal forsikre seg om at riktig person bruker mobilen.

Noen sier det rett og slett er fordi Apple ikke klarte å lage en fingersensor som kan registrere fingeren gjennom skjermen i tide. Til tross for at vi så en fungerende prototype fra Qualcomm med en fingersensor innebygd i skjermen, blir det neppe vanlig i mobiler før i 2018. Det er for sent for Apple, som vil lansere mobilen sin nå i høst. Dermed var de nødt til å gjøre noe drastisk, skal vi tro The Korea Herald.

I stedet for å sette fingersensoren på baksiden, slik vi kjenner fra blant annet LG, Huawei og nå nylig Samsung, har Apple tilsynelatende valgt å fjerne den helt.

IPhones hjemknapp har sett nesten lik ut siden den opprinnelige iPhonen i 2007, og ble først endret i 2013 da iPhone 5S fikk en fingersensor innebygd i knappen. I fjor ble selve «knappen» byttet ut med en haptisk motor som etterligner et knappetrykk, og i 2017 ser det ut som knappen trolig vil forsvinne helt.

Ikke kurvet skjerm

Slik ser iPhone 8 ut med et deksel på, ifølge Evan Blass. Blass er beryktet for å lekke offisielle bilder i forkant av lanseringer. Foto: Evleaks/Evan Blass

En annen detalj som The Korea Herald trekker frem er at skjermen til iPhone 8 ikke vil være buet. Apples største konkurrent, Samsung, har satset på kurvede skjermer siden Galaxy S6 Edge kom i 2015, og har nesten hatt enevelde på den fronten.

Det vil tilsynelatende fortsette i nærmeste framtid. The Korea Herald skriver at selv om selve iPhone 8-skjermen ikke vil være buet, vil trolig glasskantene være avrundede, for bedre ergonomi. Det vil imidlertid ikke være noen funksjonalitet knyttet til kantene, slik Samsung kan skryte av (og forsåvidt HTC U11, med sine klembare rammer).

Forventet lansering i september

Det er ventet at Apple vil avsløre de nye iPhone-modellene i september, selv om de fortsatt ikke har sendt ut noen invitasjon. Apple har imidlertid holdt iPhone-lanseringen i midten av september i mange år på rad, så det ville vært rart om de plutselig endret dato.

I tillegg til iPhone 8 er det ventet en litt mer «vanlig» oppdatering av iPhone-serien i form av iPhone 7S og iPhone 7S Plus.

Alle Apple-dingser blir snart oppdatert:

