Batteritrøbbel for Apple? iPhone 8 Plus skal ha sprukket mens den sto til lading

En Apple-kunde i Taiwan skal ha opplevd at skjermen på hennes bare fem dager gamle iPhone 8 Plus begynte å sprekke opp fra resten av telefonen mens den sto til lading, melder flere medier.

Den skal ha vært ladet med en offisiell Apple-adapter og -kabel.

Slik så telefonen til den taiwanske iPhone-kunden ut etter at hun hadde ladet den med den medfølgende adapteren. Foto: tech.ifeng.com

Svulmer batteriene opp?

En annen kunde i Japan opplevde at telefonen ble levert på liknende vis direkte i esken, og la ut bilder av telefonen på Twitter.

Apple bekrefter overfor The Independent at de ser på to separate rapporter om slike problemer, men ønsket ikke å kommentere ytterligere.

Nettstedet ser ut til å erfare at det dreier seg om batterier som svulmer opp, og at Apple derfor vurderer at det ikke er noen sikkerhetsrisiko forbundet med problemene.

Samme produsent som Galaxy Note 7

En litt finurlig opplysning her er imidlertid at iPhone 8 Plus bruker den samme batteriprodusenten - Amperex Technology Limited - som Samsung gjorde i den etter hvert infamøse Galaxy Note 7, melder Computer Geek.

Det har sannsynligvis ikke noen sammenheng, men som kjent måtte Samsung trekke tilbake telefonen etter at en rekke eksemplarer hadde batterier som tok fyr.

Det skyldtes hovedsaklig at batteriet i praksis var for stort for telefonkroppen, noe som ga kortslutning på elektrodene i det avrundede hjørnet øverst på telefonen.