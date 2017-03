iPhone 8-kameraet er bare første del av Apples enorme satsning på «utvidet virkelighet»

Det har allerede svirret en del rykter om at Apple har noe ganske spesielt på gang på kamerafronten med sin neste iPhone-modell, og nå foreligger det nye opplysninger om hva selskapet har i ermet. Det melder Bloomberg.

Kilder som nettstedet har vært i kontakt med kilder som hevder at Apple satser stort på å utnytte utvidet virkelighet-teknologien i iPhone 8 på nye og tilsynelatende spennende måter.

Skal gi snedige kamerafunksjoner

Én av kildene skal ha det til at iPhone 8-kameraet skal gjøre det mulig å ta bilder og deretter endre dybden i bildet i etterkant. Apple utforsker visstnok også muligheten til å endre dybden til enkeltobjekter i bilder, samt isolere enkeltobjekter for å manipulere disse på ulike måter.

Apple skal ifølge rykter utstyre iPhone 8 med sensor som blant annet er i stand til ansiktsgjenkjenning, og nå ser det også ut til at telefonen får flere unike utvidet virkelighet-funksjoner. Foto: RealFace

Et eksempel kan være å isolere hodet til en person, for deretter å snu det rundt 180 grader. Akkurat hvordan dette fungerer, og i hvilken grad det er snakk om nyttefunksjoner er uvisst. Opplysningene ser uansett ut til å underbygge tidligere rykter om at iPhone 8-kameraet kommer med sensorer som blant annet skal gjøre det mulig å ta «3D-selfier».

Enorm satsing på utvidet virkelighet

De nye iPhone 8-funksjonen skal være et ledd i Apples pågående storsatsing på utvidet virkelighet-teknologien, som ifølge Bloomberg nå sysselsetter et team på flere hundre ingeniører hos Apple. Selskapet skal ha ansatt en rekke prominente personer til å jobbe med teknologien, blant andre en fyr ved navn Mike Rockwell, som tidligere hadde en ledende stilling hos Dolby.

Apple skal også ha headhuntet flere personer fra Weta Digital, et flerfoldig Oscar-belønt digitaleffektselskap som blant annet laget effektene til filmer som Avatar, King Kong og Ringenes Herre. Akkurat hva selskapet skal bruke alle disse ressursene til er ennå en relativt godt bevart hemmelighet, men utvidet virkelighet-arbeidet har pågått i lang tid, og Tim Cook har sågar uttalt at dette er et av deres aller største satsingsområder.

