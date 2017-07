iPhone 8 avslørt i høyttaleroppdatering

Som vanlig begynner spekulasjonene rundt Apples neste iPhoner å ta av nå som vi så smått nærmer oss høsten. Og denne gangen er det ikke fritt for at Apple hjelper til litt selv. Utviklere har nemlig fått rote rundt i en programvareoppdatering som ser ut til å bekrefte to av de viktigste ryktene rundt Apples kommende topp-iPhone; heldekkende skjerm og ansiktsgjenkjenning.

Ny iPhone dukket opp i høyttaleroppdatering

Søndag kveld meldte 9to5Mac om at Apples forholdsvis nylanserte høyttaler, HomePod, har fått en ny programvare som også utviklere utenfor Apple har fått tilgang til. Selve høyttaleren er ikke i salg ennå, og skal ikke selges før i desember. Men programvaren som er på vei til den er altså allerede ute.

Det blir også hevdet i Twitter-meldingene som følger oppdagelsen at programvaren ikke var ment for offentligheten, og at Apple derfor inkluderte alt - med detaljer om en ulanserte iPhone.

Utvikleren Steve Troughton-Smith har funnet kode som viser til at ansiktsopplåsingen er å finne i programvaren som frem til nå har holdt styr på fingeravtrykkssensoren, BiometricKit. Her er det nå lagt til støtte for den infrarøde sensoren som skal lese av ansiktet til brukeren.

I tillegg til denne programvaren er det funnet et stilisert bilde av en telefon døpt D22 i programvaren PassKit. Dette er Apples løsning for å holde styr på blant annet billettene du kjøper. Og telefonen det er funnet bilde av ser svært kjent ut.

The bezel-less iPhone image can be extracted from Payment_glyph_phone-D22.caar in PassKitUIFoundation.framework with the code pictured pic.twitter.com/HAyDO0E931 — Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017

To S-modeller og en iPhone 8?

Tidligere i sommer viste Youtube-kanalen Unbox Therapy frem dingsen i midten, som er en skapning basert på iPhone 8-ryktene frem til den tid. Bildet som dukket opp i HomePod-programvaren ser ut til å bekrefte heldekkende skjerm - men også at skjermen får et lite hakk ned i toppen der høyttaleren sitter.. Foto: Skjermdump UnboxTherapy/Youtube

Ryktene om høstens iPhone-lansering har gått i lang tid, og det er stadig mange usikkerhetsmomenter igjen, selv om det nå virker sikkert at en av iPhonene får både ansiktsopplåsing og heldekkende skjerm.

Dersom alle ryktene viser seg å stemme, får vi hele tre iPhone-modeller under den kommende lanseringen. Men to av dem ventes å bli S-modeller av dagens iPhone 7 - altså oppgraderte telefoner med design som er mer eller mindre lik den vi kjenner i dag.

I tillegg til disse to ventes en telefon ingen helt vet navnet på. Den har så langt blitt omtalt under tre forskjellige navn; iPhone 8, iPhone X og noen steder har den også gått under navnet iPhone Pro, muligens etter iPad Pro og MacBook Pro.

Nå kan vi altså antakeligvis legge til D22 i listen over navn på denne kreasjonen.

Her forventer ryktene en 5,8 tommer stor AMOLED-skjerm, uten skjermrammer. Det har også blitt snakket mye om mulighetene for trådløs lading, og at den tradisjonelle hjem-knappen naturlig nok forsvinner når det ikke er en ramme å plassere den i.

Her finner du alt vi har skrevet om iPhone 8 så langt »

Når kommer den?

Det kanskje viktigste spenningsmomentet som gjenstår er når telefonen faktisk kommer. Det har gått flere rykter om at Apple ikke rekker å bli ferdige med toppmodellen sin i tide til å slippe den rett etter den ventede høstlanseringen. Enkelte rykter har også hevdet at den ikke vil bli klar før over nyåret.

Akkurat hva som faktisk vil skje, er uvisst. Men i den senere tid har det ikke vært helt uvanlig for Apple å lansere produkter som ikke kommer i salg før et godt stykke etter selve lanseringen. Apple Watch tok en stund lenger enn planlagt for selskapet, og fikk i praksis to lanseringer; en der den ble vist frem, og en der salgsstart ble annonsert.

Selve høyttaleren denne programvaren stammer fra ble lansert under WWDC nå i begynnelsen av juni, og blir altså ikke tilgjengelig før i desember. Det er altså ikke helt utenkelig at vi kan få en lansering der to andre modeller kommer først, mens vi må vente litt på iPhone 8.

Les også: – iPhone 8 kan bli utsatt til 2018 »