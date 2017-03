iPad er fremdeles nesten umulig å reparere

Apples produkter er ikke kjent for å være direkte enkle å fikse, noe nettstedet iFixit, som spesialiserer seg på grundig demontering av elektroniske dingser, flere ganger har demonstrert. Nå har de allerede gyvet løs på Apples nye 9,7-tommers iPad, som ble lansert for bare dager siden.

Ikke helt overraskende ble det nye nettbrettet tildelt en heller begredelig dom med kun 2 av 10 poeng på iFixits «reparérbarhetsskala», som er den samme summen det opprinnelige iPad Air-nettbrettet fikk i sin tid.

Av de veldig få lyspunktene bemerket iFixit at batteriet ikke er loddet fast til hovedkortet, men med unntak av dette var det ikke mange oppturer å spore under demonteringen.

Foto: iFixit

Mye lim, mye styr

I likhet med på andre iPad-nettbrett er frontpanelet limt fast til resten av enheten, noe som øker sjansen for å ødelegge glasset under reparasjon. Ellers er det ifølge iFixit benyttet massevis av lim, noe som blant annet gjør det ekstremt vanskelig å fjerne batteriet, selv om det altså ikke er loddet fast.

Nettstedet skriver at den nye iPad-modellen faktisk bød på den mest utfordrende prosedyren for fjerning av batteri på et iPad-nettbrett hittil.

LCD-panelet henger videre fast i frontpanelet med klebrig skumtape, som gjør det risikabelt å ødelegge skjermen ved demontering. I tillegg er det ikke mulig å få tilgang til frontpanelets feste uten først å fjerne LCD-panelet. Konklusjonen ble til slutt altså at nye iPad ikke fortjente mer enn 2 av 10 mulige poeng.

Andre, nyere Apple-produkter som siste MacBook Pro og ørepluggene Airpods har for øvrig også fått svært svake karakterer på reparérbarhetsskalaen den siste tiden. Hele demonteringen av nye iPad kan du lese hos iFixit.

(Via Slashgear)