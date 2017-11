Intels nye grafikkdriver åpner for HDR-innhold fra Netflix og YouTube

Intel har nettopp sluppet en oppdatert Windows 10-grafikkdriver til sine Skylake-, Kaby Lake- og Coffee Lake-prosessorer. Versjonsnummeret er 15.60, og sammen med den nye Windows 10 Fall Creators Update åpner denne driveren for en del ny funksjonalitet.

Folk som kun har integrert grafikk og strømmer video med PC-en koblet til en HDR-skjerm eller -TV vil muligens glede seg mest. Driveren låser nemlig opp støtte for at HDR-video kan strømmes fra tilbydere som YouTube og Netflix.

The Martian i 4K og HDR. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

For de uinnvidde: HDR er en forkortelse for high dynamic range, og gir oss i praksis et bildet med mye bedre farger, lysstyrke og kontrast.

Ved siden av dette kommer de obligatoriske sikkerhetsfiksene, men hele moroa stopper ikke der heller. Driveren gir også støtte for Microsoft Mixed Reality, og sørger for at 10-bit HDR-innhold kan spilles av over HDMI.

Det er også lagt til dekodingsakselerasjon for visse videoformater som har kommet til etter DirectX 12.

Krever sin PC

Foto: Intel

Ikke alle får dratt nytte av alle godsakene i den nye driveren. For HDR og Microsoft Mixed Reality kreves minst en 7. generasjons Core i5-prosessor (Kaby Lake) med HD Graphics 620 eller bedre. Disse ble sluppet i 2016.

Videre må naturligvis skjermen eller TV-en ha HDR-støtte. For å sende HDR-signalet over en vanlig HDMI-kabel kreves HDMI 2.0a og et hovedkort med en LSPCON (Level Shifter and Protocol Converter)-brikke.

De som har Intel Iris-grafikk kan også glede seg over bedre optimalisering for spill som Middle-earth: Shadow of War, Pro Evolution Soccer 2018, Destiny 2, Call of Duty: WWII, og Divinity: Original Sin 2.

Hvis du ikke vil vente på at driverne blir tilgjengelig over Windows Update, kan de lastes ned direkte fra Intels hjemmesider.

Slo tilbake med Coffee Lake:

TEST: Intel Core i5-8600K er Intels magiske medisin >>>

(Kilde: TechPowerUp)