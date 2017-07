Intel slipper nye SSD-er som gir deg god plass til moderat pris

SSD-ene har mange fordeler over harddiskene, men har fremdeles den ulempen at de koster betydelig mer per gigabyte. Det gjøres imidlertid stadig fremskritt for å utjevne forskjellene, og nå har prosessoriganten Intel kunngjort en ny «milepæl» i så måte.

Selskapet har nemlig lansert det som skal være markedets aller første SSD-er basert på 64-lags TLC 3D-NAND-teknologi, i form av den nye SSD 545s-serien.

Cirka 1500 kroner for 512 GB

Den tredimensjonale 3D NAND-teknologien er riktignok ikke en ny teknologi, men de nye SSD-ene til Intel skal altså være de første 3D NAND-enhetene som benytter TLC-løsningen, altså tre bit i hver minnecelle, og 64 lag, eller «etasjer».

Foto: Intel

Hvorvidt dette strengt tatt stemmer er uvisst, da også lagringsgiganten Western Digital i juni meldte at de hadde lansert sine første 64-lags 3D NAND-SSD-er.

Uansett innebærer løsningen at mer minne stappes inn på den samme plassen og at prisen presses nedover uten at dette går på bekostning av ytelsen.

Den første modellen i Intels nye SSD 545s-serie er en 2,5-tommers SATA-modell på 512 GB med en lesehastighet på 550 MB/s og skrivehastighet på 500 MB/s. Dette er litt bedre tall enn vi finner på Intels rimelige 540s-modell vi testet i fjor, og samtidig ligger den amerikanske prisen på moderate 179 dollar, cirka 1500 kroner.

Fjorårets 540s, som har en kapasitet på kun 240 GB, har til sammenligning en pris på litt over 1000 kroner i norske nettbutikker i dag. Mer informasjon om Intels nye 545s-serie finner du på produktsiden.

Toshiba har nå lagt TLC-teknologien bak seg: Selskapet kunngjorde nettopp sin nye QLC-teknologi »