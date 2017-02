Intel skal lansere enda en plattform på 14 nanometer

Prosessorteknologien begynner å bli vanskelig å krympe videre nedover. Dette manifesterte seg i det faktum at Intel som kjent brøt med den såkalte tick-tock-modellen med sin nye Kaby Lake-plattform, som i likhet med begge foregående generasjoner er basert på 14 nanometers produksjonsprosess.

Som blant andre AnandTech melder har Intel nå bekreftet at den neste plattformen også baserer seg 14 nanometers produksjonsprosess, som den fjerde i rekken.

Intel la ut en Twitter-melding med et nytt «veikart» som indikerer at denne åttende generasjonen skal lanseres i andre halvdel av inneværende år, og at det vil dreie seg om 15 prosent høyere ytelse enn Kaby Lake, som igjen hadde 15 prosent høyere ytelse enn forgjengeren Skylake.

På denne fabrikken i Arizona skal Intel produsere de første 7-nanometersbrikkene, men ikke før om noen år. Foto: Intel

10 og 7 nanometer på vei

Som vi meldte i fjor indikerte Intel at den gamle tick-tock-modellen var erstattet med en ny modell som opererer med et tredje «optimaliseringstrinn». Etter Skylake, som representerte en ny arkitektur, var det Kaby Lake som representerte dette optimaliseringstrinnet. Nå kan det altså se ut til at enda et slikt trinn er lagt til.

Dette betyr imidlertid ikke at 10-nanometersplattformen utsettes videre. Intel bekreftet nylig på sine hjemmesider at selskapets første produkt basert på 10 nanometers produksjonsprosess, kalt Cannon Lake, også skal lanseres i andre halvdel av 2017.

I tillegg opplyser Intel at de nå for alvor har startet forberedelsene til 7 nanometers produksjonspross. I den forbindelse har Intel nylig gjort en stor investering i en fabrikk i delstaten Arizona, som skal bygges for å støtte 7 nanometer. Fabrikken vil imidlertid ikke stå ferdig før om tre-fire år, og brikkene som produseres der er først og fremst rettet mot datasentre, «tingenes Internett»-produkter og kunstig intelligens.

Intel har også kunngjort en annen plattform nylig: Lake Crest retter seg mot avansert kunstig intelligens »