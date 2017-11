Intel setter inn flere ressurser i Coffee Lake-produksjonen

For å i større grad kunne møte etterspørselen etter sine nye Coffee Lake-prosessorer, skal brikkefabrikanten Intel sette inn flere ressurser i produksjonen – eller rettere sagt den noe tidkrevende oppgaven med «binning». Dette er en prosess der hver CPU testes for å finne ut hva som skal til for at den skal nå gitte klokkefrekvenser.

På bakgrunn av dette – samt etterspørsel – vil hver enkelt prosessor få en plass i produktlinja der den passer best. De prosessorene som typisk viser seg å være enklest å få opp i klokkefrekvens blir toppmodeller som Core i7-8700K og Core i5-8600K, mens de mindre villige CPU-ene blir modeller med lavere krav og nummerering.

Hittil har dette kun vært gjort ved en prosessorfabrikk i Malaysia, men nå skal også en identisk fabrikk i Kina brukes til det samme. På den måten skal binningprosessen forhåpentligvis bli en langt mindre flaskehals.

Med identisk mener vi her at fabrikken er den del av Intels «Copy Exactly! (CE!)»-program, der nøyaktig den samme teknologien og de samme prosessene brukes av flere fabrikker over hele verden. Dette skal sikre at prosessorer fra forskjellige fabrikker har den samme kvaliteten.

De første Coffee Lake-prosessorene fra Intels fabrikke i Kina skal visstnok ut til kundene medio desember. Da er det å håpe på at de populære sekskjernede Coffee Lake-prosessorene – Core i7-8700K, i7-8700, i5-8600K og i5-8400 – igjen snart vil være å finne i butikkhyllene.

(Kilde: Anandtech)