Intel og AMD lanserer prosessor sammen

Denne så vi ikke komme. Kamphanene Intel og AMD melder i dag at de har gått sammen om å designe en Intel Core-prosessor med innebygget AMD-grafikk.

Målet er å bringe kraftigere spillytelse til tynne og lette bærbare PC-er.

Intel skriver i en pressemelding at dagens bærbare PC-er med grafikkort kraftig nok til spilling i snitt er 26 millimeter tykke. Det er langt tykkere enn dagens tynneste og letteste PC-er, som nærmer seg centimeteren i tykkelse.

Spesialbrikke

Den nye prosessoren blir en ny generasjon av Intels Core-prosessor i H-serien med en spesiallaget AMD Radeon-brikke ombord, på samme måte som AMD leverer spesialbrikker til spillkonsoller som Xbox One X og Playstation 4 Pro.

Intel melder at den nye brikken krever under halvparten så mye plass som en prosessor og en egen dedikert grafikkbrikke. En del av årsaken skal være Intels EMIB-teknologi, en intelligent bro som skal gjøre det mulig å bygge raskere og mer effektive produkter med mindre fotavtrykk.

Løsningen er også den første grafikkløsningen for bærbare PC-er som bruker HBM2-minne, som både bruker mindre strøm og tar opp mindre plass enn dedikert grafikk med GDDR5-minne.

I praksis er det derfor tre moduler på brikken: Selve prosessoren, grafikkprosessoren og HBM-minnet. De to sistnevnte bindes sammen av EMIB.

Den nye modulen skal kunne erstatte prosessor, grafikkprosessor og grafikkminne på en langt mindre brikke. Foto: Intel

Bedre strømstyring

Den nye prosessoren skal dessuten ha en mer avansert strømstyring enn tidligere, som koordinerer strøm mellom alle delene av brikken og for eksempel gir grafikkdelen tilgang til en større andel under tung spilling.

Ifølge PCWorld skal imidlertid fortsatt Intels integrerte grafikkdel være på plass, og den skal blant annet brukes til enkle oppgaver som videoavspilling, strømming og liknende.

– I tett samarbeid har vi designet en ny semi-skreddersydd grafikkbrikke, som betyr at dette også er et godt eksempel på hvordan vi både kan konkurrere og jobbe sammen, som i det siste gjør at vi leverer innovasjon som er bra for forbrukerne, skriver Intel i pressemeldingen.

AMD bekrefter imidlertid overfor PCWorld at dette er Intels prosjekt, og de forholder seg til det på samme måte som de gjør når de leverer halvskreddersydde løsninger til andre.

Lite er foreløpig kjent om ytelsen til systemet, og det er heller ikke kjent om Intel planlegger flere modeller, slik de gjør med dagens prosessorer. I skrytevideoen under snakker de imidlertid om at brikken skal gi muligheter både for avansert gaming og VR.

Intel oppgir også at de bruker en Core-prosessor i H-serien, som vanligvis har en TDP på 45 watt. Det virker imidlertid usannsynlig om Intel tar sikte på å få systemet inn i ultraportable PC-er, som vanligvis har prosessorer med TDP på maks 15 watt.

Det nye Core-systemet skal være tilgjengelig i løpet av første kvartal neste år.