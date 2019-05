Bloomberg: Intel, Broadcom og Qualcomm dropper også Huawei

Søndag kveld norsk tid ble det kjent at Google kutter samarbeidet med Huawei etter press fra amerikanske myndigheter. Nå skriver Bloomberg at Intel, BroadCom og Qualcomm, tre av verdens ledende prosessorprodusenter, også kutter samarbeidet sitt med den kinesiske telegiganten.

Ansatte i de tre amerikanske selskapene skal ha blitt informert om at samarbeidet med Huawei blir fryst inntil videre, skriver Bloomberg. Hvor lenge er ikke sikkert.

Dermed er det fire store, amerikanske selskaper som har droppet samarbeidet med Huawei i løpet av det siste døgnet.

Viktige komponenter

Intel-bruddet er trolig det som vil ramme Huawei hardest. Intel leverer i dag blant annet serverkomponenter og prosessorene til selskapets bærbare datamaskiner, som MateBook Pro X.

Qualcomm leverer prosessorer og modem for flere av Huaweis mobiler, mens Broadcom leverer svitsjer – nøkkelkomponenter i telekomnettverk som Huawei er tungt investert i.

Hamstret prosessorer i påvente av forbud

Ifølge en Bloomberg-artikkel publisert på 17. mai skal Huawei ha hamstret komponenter fra de tre selskapene den siste tiden i påvente av et forbud. Bufferen de har bygd seg opp skal holde i tre måneder.

I mars rapporterte nettstedet The Verge at Huawei jobber med å utvikle egne alternativer til Android og Windows, angivelig for å beskytte seg mot en situasjon som de nå har havnet i. De lager også mange av mobilkomponentene selv, blant annet mobilprosessorer og modem, og rammes dermed neppe nevneverdig av Qualcomms avgjørelse.

Det er ikke kjent hva som vil skje med Windows på Huawei-maskiner, da hverken Microsoft eller Huawei har uttalt seg om situasjonen ennå.