Instagram soper inn nye brukere som aldri før

Den Facebook-eide bildetjenesten Instagram har vokst kraftig, og allerede i 2014 tok tjenesten igjen Twitter i antall månedlige brukere. Nå melder Instagram at populariteten på ingen måte er i ferd med å avta, snarere tvert i mot.

Tjenesten kan nemlig opplyse om at de nå har kommet opp i solide 700 millioner brukere på verdensbasis, et respektabelt tall i seg selv.

Stadig raskere tilstrømning

I tillegg kan de informere om at de siste 100 millioner av brukerne strømmet til raskere enn noensinne tidligere i Instagrams historie, som altså innebærer at populariteten bare har akselerert den siste tiden.

Mye av suksessen skal ha kommet av populære tilleggsfunksjoner, som Snapchat-aktige Instagram Stories. Foto: Montasje: Tek.no/Instagram

Mye av suksessen tilskrives tilsiget av nye funksjoner den siste tiden, ikke minst den Snapchat-lignende Stories-funksjonen. I januar i år meldte vi at denne funksjonen hadde fått hele 150 millioner brukere siden den ble innført i august i fjor.

Instagram ble opprinnelig lansert i 2010 og ble kjøpt opp av Facebook i april 2012. Tjenesten ble raskt populær, og den forrige milepælen, 600 millioner brukere, ble kunngjort så sent som i desember i fjor. De siste 100 millionene av disse kom i løpet av seks måneder, men denne gangen tok det altså bare rundt fire måneder å samle inn denne mengden brukere.

Tjenesten oppdateres stadig, og blant de siste tiltakene var en ny funksjon som legger et filter over «sensitive» bilder som kan oppfattes som krenkende for noen mennesker, samt tostegsverifikasjon.

Instagram har «stjålet» mange funksjoner fra Snapchat: Men det har også eieren Facebook »

(Via The Verge)