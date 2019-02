Skjuler selvskadingsbilder etter tenåringsdød

Den Facebook-eide bildetjenesten Instagram varsler at de skal bedre kontrollen med bilder av selvskading på tjenesten. Innsatsen kommer i kjølvannet av at den britiske fjortenåringen Molly Russel tok sitt eget liv i 2017. Jentas foreldre mener bilder av selvskading på Instagram og Pinterest var deler av årsaken til selvmordet.

Instagram tillater i utgangspunktet ikke poster eller bilder som oppfordrer til selvskading, men nå skal tjenesten legge en ekstra varsling over bilder som kan vise selvskading slik at brukerne av tjenesten kan bekrefte om de ønsker å se innholdet.

Begrenser synligheten

Det er The Guardian som melder om kursendringen som kommer i etterkant av den tragiske hendelsen.

En sperring av innholdet vil sørge for at det ikke umiddelbart er synlig i brukeres appstrømmer. Selv om tjenesten blokkerer innhold som oppfordrer til selvskading er det vanskelig for å den å identifisere slikt innhold, og det er heller ikke regler mot innhold som skal utdanne og informere.

Instagram skal nå investere i å trene opp moderatorer som skal jobbe for å gjøre det vanskeligere å finne bilder av selvskading på tjenesten.

– Vi må gjøre alt vi kan

Facebooks bildetjeneste har nylig fått ny sjef, og Adam Mosseri siteres i Daily Telegraph på at de må holde sårbare mennesker unna slikt innhold.

– Vi må gjøre alt vi kan for å holde de mest sårbare menneskene som bruker plattformen vår trygge. For å være klinkende klar; vi tillater ikke poster som forherliger eller oppfordrer til selvmord eller selvskading, sa Mosseri.

Han er også sitert på at Instagram henter mye av sin moderering fra brukerne, og at de sliter med å finne disse bildene før de blir sett av andre brukere på tjenesten. Samtidig presiserte Mosseri at folk som søker etter bilder av selvskading forsøkes satt i kontakt med hjelpeorganisasjoner.

Kan bli regulert ved lov

Debatten om hva som er greit og ikke i sosiale medier har rast i Storbritannia den siste tiden. Facebook og Instagram har blitt truet med at vern mot denne typen innhold på sosiale medier kan bli en del av lovverket om ikke selskapene rydder opp selv.

– Det er avskyelig at det fortsatt er så enkelt å få tilgang på denne typen materiale på nett, og jeg har ingen tvil om skaden dette kan forårsake - spesielt for ungdom. Det er på tide at sosiale medier tar grep og fjerner dette innholdet en gang for alle, sa helseminister Matt Hancock.

Også her i Norge dukker debatten om innhold på sosiale medier regelmessig opp. Digital mobbing i fora som Snapchat, Jodel og TikTok er stadige tema som kobles mot barn og unges trivsel, mens både sensurering av klassiske krigsbilder og spredning av terrorvideoer har vakt stor debatt på ulike tidspunkt.