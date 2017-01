Glem projektor eller gigantisk TV i stua – HTC vil gi deg kinofølelse med en ny VR-app

VR-teknologien kan brukes til så mangt, og i tillegg til spill og programmer jobbes det hele tiden også med å finne nye VR-tilpassede grensesnitt. På bloggen sin har HTC nå dratt sløret av en nyhet kalt Vive Video, som tar sikte på å gjøre film- og videotitting mer interessant.

Vive Video er en VR-tilpasset videoavspiller som brukes til å forvandle videosamlingen din til din egen virtuelle «hjemmekino», i HTCs egne ord.

Støtter all typer innhold

Avspillingsprogrammet gir brukeren et eget VR-miljø hvor man kan kikke seg omkring, og har støtte for avspilling av videoinnhold laget i både 2D, stereoskopisk 3D, 180 grader og 360 grader på samme sted.

Avspilleren lar deg justere størrelsen på den virtuelle skjermen. Foto: HTC

Nå man titter på 2D-innhold kan man ifølge HTC justere størrelsen på den virtuelle skjermen slik at man kan fylle hele synsfeltet, eller holde den mindre for å simulere det å sitte i en kino. Det går også an å skru av lyset i VR-omgivelsene for en mest mulig autentisk kinoopplevelse.

Perspektivet vil også automatisk tilpasses hvordan du beveger hodet i VR-miljøet, slik at opplevelsen til enhver tid er mest mulig behagelig. Vive Video er gratis tilgjengelig i HTCs VR-appbutikk Viveport nå.

