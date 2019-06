Innfører «dynamisk prising». Øker prisen når behovet er størst

Den svenske elsparkesykkelaktøren Voi varslet nylig at de snart skal slippe nye og bedre elsparkesykler i Oslo. Nå viser det seg at de nye syklene også vil koste mer å bruke, noe Voi ikke nevnte da de først annonserte dem i midten av mai.

Varslet ikke kundene

Sjekker du ikke appen nøye før du begynner kan turen bli dyrere enn ventet. Foto: Niklas Plikk, Tek.no

Voi var sammen med tyske Tier først med å tilby utleie av elsparkesykler i Oslo. Frem til denne uken kostet det 10 kroner å starte en Voi-sparkesykkel, og deretter to kroner i minuttet for å bruke den. Nå innfører imidlertid Voi dynamisk prising, som vil si at to kroner blir minsteprisen, men vil øke hvis behovet er stort.

På dager hvor det er lite rift om syklene eller dårlig vær vil prisen fortsatt være på to kroner, men i helger og trolig morgener og ettermiddager, vil prisen øke til tre kroner per minutt.

Den nye prismodellen er ikke varslet kundene direkte, bortsett fra at prisen som vises i appen før du starter er endret.

Eneste aktøren med dynamiske priser

Til tross for at prisene altså bare stiger og Voi er den eneste aktøren i Oslo som har denne typen prising, sier Vois PR-sjef, Kristina Nilsson, at dette er vanlig praksis og at det er den beste prismodellen:

– Den 10. mai innførte VOI fleksibel prising, som er vanlig praksis blant rideshare-selskaper. Dette skal gi kundene våre mest mulig for pengene, og man kan alltid sjekke hva prisen vil være i appen før man bruker en VOI-elsparkesykkel. Endringen betyr eksempelvis at det er billigere på regnfulle dager. Bakgrunnen for denne endringen er at vi ønsker å forbli fleksible etter hvert som markedet utvikler seg og tilby våre kunder den beste prismodellen. Vi tror at denne endringen sørger for akkurat dette.

Voi har hatt en enorm vekst siden de ble startet opp i sommeren 2018, og ble nylig verdsatt til over én milliard svenske kroner av investorer. De pekte nylig ut Tyskland som sitt neste satsningsområde, hvor de skal ekspandere til en rekke byer.