India skjøt nettopp opp 104 satellitter på én gang

Det er ikke så ofte man hører om India når det gjelder romfart, men faktum er at det folkerike asiatiske landet faktisk har satset stort på dette feltet de siste årene. Nå kan landet faktisk skryte på seg en ny, imponerende rekord.

Den statlige, indiske romfartsorganisasjonen Indian Space Research Organization (ISRO) meldte nemlig nylig på Twitter og hjemmesidene sine om en vellykket oppskytning av hele 104 satellitter på én gang.

Satellittene ble skutt opp med en rakett av typen PSLV-C37, og ISRO la ut en video på sine hjemmesider som dokumenterte oppskytningen.

88 småsatellitter fra USA

Den store lasten bestod av kun én av ISROS egne satellitter, kalt Cartosat-2, som benyttes til å ta høyoppløste bilder av Jorden til ulikt bruk, blant annet kartografi, overvåkning av geologiske endringer og infrastruktur, vanndistribusjon og mye mer.

Mesteparten av lasten bestod av små satellitter av denne typen, amerikanske Dove. Foto: NASA

Blant de øvrige satellittene befant det seg to andre indiskproduserte satellitter som skal brukes til «teknologidemonstrasjoner». De resterende 101 satellittene tilhørte hovedsakelig USA, som sendte opp 88 satellitter av typen Dove, produsert av selskapet Planet.

Europa også representert

Dove-satellittene er små enheter med dimensjoner på 30 x 10 x 10 centimeter og en vekt på cirka 5 kilogram, som inneholder teleskopiske kameraer som kan ta farge- og nærinfrarøde bilder av Jorden med en oppløsning på rundt 3 meter.

Europa var for øvrig også representert med to satellitter fra henholdsvis Nederland og Sveits. Satellittene løsnet automatisk fra det fjerde rakettrinnet i en forhåndsdefinert sekvens i en høyde på over 500 kilometer. Den totale vekten til alle 104 satellittene var på 1378 kilogram, hvorav ISROS egen Cartosat-2 alene veier 714 kilogram.

Mer informasjon finner du hos ISRO og Planet.

