Ikke glem denne Facebook-bryteren

Bytter du telefon av og til? I så fall har du sikkert installert Facebook flere ganger. Men sjekker du innstillingene hver gang du installerer? Her ligger det nemlig et par fallgruver for deg som liker å dele bilder og video på tjenesten.

Opplasting av bilder og video er nemlig satt til laveste kvalitet som standard, enten du bruker iPhone eller en Android-telefon. Det blir det ikke allverdens til kvalitet av.

Eksakt hva slags kvalitet sier ikke Facebook så mye om, og uansett hva du velger går bildene gjennom tjenestens egen bildekomprimering, noe som i seg selv kan påvirke kvaliteten.

Standardkvaliteten er ikke god nok

Da vi testet med to bilder tatt med samme Galaxy S8, ble forsøket uten HD-bryteren på på drøyt 1,5 megapiksler, eller 1440 x 1080 piksler. Det er faktisk for lite til å fylle en vanlig full-HD-skjerm, for eksempel slike du finner mobiltelefoner flest. Selv relativt rimelige telefoner har full-HD-oppløsning nå, mens de virkelig påkostede har enda mer, nærmere bestemt 2560 x 1440 piksler.

Med HD-bryteren skrudd på ble det opplastede bildet vesentlig større, med dimensjoner på 2048 x 1536 piksler. Her er vi altså oppe i drøyt 3 megapiksler, og greit forbi full-HD-oppløsning.

Slik er de ulike bildestørrelsene/-oppløsningene sammenliknet med hverandre og med et originalt 12 megapiksels bilde fra Samsung Galaxy S8:

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis bildet du skal dele er av noe detaljert, for eksempel et veggmaleri du har funnet på ferie, eller liknende, teller hver eneste piksel. Det blir nær nødvendig at HD-bryteren er på for å gi et riktig inntrykk av motivet.

Men det er altså fort gjort å glemme den, siden den ikke er skrudd på rett etter installering.

Flere brytere å ta en titt på

Det er forresten mange andre gode grunner til å ta en runde innom Facebook-innstillingene uansett. Hvis du skal på ferie utenfor Europa og er redd for dataforbruket ditt, kan det for eksempel være greit å skru av automatisk avspilling av video i nyhetsfeeden din.

Bruker du Android-telefon og er skeptisk til at Facebook kikker deg over skulderen absolutt overalt, kan det være greit å aktivere at lenker åpnes i ekstern nettleser også. Det kan du imidlertid ikke gjøre om telefonen din er en iPhone. Appen kan selvsagt fortsatt se hvilke lenker du åpner fra nyhetsstrømmen din, men ikke nødvendigvis hvor lenge du oppholder deg der, eller hvor du går dernest.

Hvilke innstillinger er obligatoriske i favorittappene dine? Syng ut i kommentarfeltet under.

