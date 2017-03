IKEA satser på smartere belysning

Den svenske møbelgiganten IKEA har gitt oss både VR-kjøkken og trådløs lading. Nå får vi også smartere belysning.

«Trådfri» heter deres nye satsing som i sin enkleste form består av en dimmer og en «smart» LED-pære. Men skulle du ønske deg litt mer enn lys av og lys på, kan du hanke inn en fjernkontroll eller styre hele sulamitten via appen som kommer til Android og iOS.

De større LED-pærene bruker sokkel E27, kan dytte ut nærmere 1000 lumen og lar deg velge mellom tre fargetemperaturer: 2200k, 2700k og 4000k. For å stille på fargetemperaturen holder det dog ikke med den vanlige dimmeren, du må ha fjernkontrollen eller bruke appen.

Lysende nyheter fra IKEA. Foto: IKEA

Pærer med E14-sokkel og GU10 finnes også, men da med 400 lumen som maks styrke.

I tillegg får du kjøpt kompatible LED-lyspaneler som kan monteres på vegger og/eller i tak.

Bruker åpen standard for å kommunisere

I motsetning til TP-Links «Smart Bulbs» bruker ikke IKEAs Trådfri-enheter vanlig Wi-Fi, men kommuniserer over den åpne standarden ZigBee Light Link – som eksempelvis også er tilfelle for Philips Hue.

Det betyr dog at du må ha én dimmer eller fjernkontroll til hver pære, eller at du må investere i en kompatibel gateway/smarthub slik at du kan styre pærene med IKEAs app.

Rund fjernkontroll da! Foto: IKEA

Heldigvis holder IKEA prisene på et relativt behagelig nivå. «Startpakka» med to pærer, fjernkontroll og gateway er priset til 749 SEK, mens en enkel pære og dimmer er satt til 179 SEK per stykk.

Slippdato for de nye lysene er 31. mars, og produktene skal da bli tilgjengelig både i norske og svenske varehus. Men selve styringsappen blir ikke klar for det norske markedet før 28. april, får vi opplyst fra IKEA Norge.

Mer informasjon om de enkelte produktene finner du på IKEAs svenske nettsider.

Nå har også Philips Hue fått liten sokkel:

80 prosent av norsk hjemmebelysning kan nå «bli smart» >>>

(Kilde: Digital Trends | IKEA)